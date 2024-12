Bez tego Robert Lewandowski nie wyobraża sobie świąt. Krótko

Robert Lewandowski nie ukrywa, że okres świąteczno-noworoczny to dla niego wyjątkowy czas. To właśnie wtedy napastnik FC Barcelona może z czystym sumieniem wrócić do ojczyzny, aby spędzić czas ze swoimi bliskimi. W tym roku kapitan reprezentacji Polski nie zrobił wyjątku i wrócił na kilka dni do Warszawy. Ujawnił przy okazji, jaka jest jego ulubiona świąteczna potrawa, która musi znaleźć się na wigilijnym stole.