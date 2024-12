Potęga ze wschodu chce pokonać mistrza. W taki sposób planują zatrzymać legendę

Wiele wskazuje na to, że rozgrywki w 2. Metalkas Ekstralidze będą najlepsze od lat. Zaplecze PGE Ekstraligi stało się naszpikowane gwiazdami. Do plejady dołączyła także FOGO Unia Leszno. Najbardziej utytułowany klub chce wrócić szybko do elity, choć nie musi to należeć do zadań najłatwiejszych.