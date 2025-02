Polskie siatkarki pod ścianą w pucharach. Świetny początek, a potem taki zwrot

MOYA Radomka Radom w poprzednich rundach Pucharu CEV nie zawsze grała przekonująco, ale wygrała już trzy dwumecze na europejskich parkietach. Najbardziej dramatyczna była poprzednia runda, gdy do pokonania Vandoeuvre Nancy VB potrzebny był dodatkowy, tzw. złoty set, który polskie siatkarki wygrały we Francji . Do awansu do półfinału będą potrzebować podobnego wyczynu, tyle że tym razem rewanż zostanie rozegrany w Radomiu.

