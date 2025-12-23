Pod koniec marca reprezentację Polski czekać będą kluczowe spotkania ostatnich lat. Podopieczni Jana Urbana po zajęciu drugiego miejsca w swojej grupie eliminacyjnej o awans na mundial walczyć będą musieli w dwurundowych barażach. W półfinale "biało-czerwoni" zagrają na PGE Narodowym w Warszawie z Albanią. Jeżeli ta potyczka zakończy się triumfem, to w finale czekać będzie lepszy z pary Ukraina - Szwecja.

Nagrodą za przejście wymagających baraży jest rzecz jasna udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Polska już poznała swoich rywali - zdecydowanie łatwo nie będzie. Ścieżka barażowa Polaków trafiła do grupy F, w której znajdują się Holendrzy, Japończycy oraz Tunezyjczycy.

Polacy na mundialu w USA pierwszy mecz rozegraliby z Tunezją. I tutaj pojawia się spore wyzwanie dla kibiców w naszym kraju - spotkanie zaplanowano na godzinę 4:00 polskiego czasu. Kolejne gry są dla nas nieco bardziej łaskawe - potyczka z Holandią odbędzie się o godzinie 19:00 polskiego czasu, a kończący zmagania w grupie mecz z Japonią będzie o 1:00 polskiego czasu.

Ogromny problem Japończyków tuż przed mundialem. Poważna kontuzja gwiazdy potwierdzona

W poniedziałek okazało się, że jeden z potencjalnych przeciwników Polaków ma ogromny problem tuż przed najważniejszą imprezą czterolecia. Filar kadry Japonii Takumi Minamino w trakcie spotkania AS Monaco z Auxerre w ramach Pucharu Francji doznał poważnej kontuzji. Z tego powodu musiał opuścić boisko już w 36. minucie wygranego 2:1 starcia pucharowego.

Komunikat klubu z Księstwa nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. Przeprowadzone badania lekarskie wykazały, że Minamino zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Tego typu urazy w zdecydowanej większości przypadków oznaczają konieczność przeprowadzenia operacji, a także kilkumiesięczną rehabilitację. Co sprawia, że występ na czerwcowym mundialu bardzo oddalił się od reprezentanta Japonii.

30-letni Minamino ma na koncie 73 występy w kadrze Japonii okraszone 26 trafieniami. W eliminacjach do mistrzostw świata skrzydłowy AS Monaco grał w większości spotkań, strzelając łącznie cztery gole i notując dwie asysty.

Japończycy w eliminacjach osiągnęli imponujący rezultat. Jedyne spotkanie potencjalni rywale Polaków przegrali w momencie, gdy mieli już zapewniony awans na mundial. Pokonując w marcu 2025 roku 2:0 Bahrajn Japonia została pierwszym z krajów, który zakwalifikował się na mistrzostwa świata 2026.

Takumi Minamino Photo by STR / JIJI PRESS / AFP AFP

Wyniki losowania fazy grupowej mistrzostw świata 2026 Photo by MANDEL NGAN / POOL / AFP AFP

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban Beata Zawadzka East News