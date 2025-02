Polskie siatkarki sprawiły sensację. Półfinał na wyciągnięcie ręki

BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała trafił do ćwierćfinału Pucharu CEV po zakończeniu przygody w Lidze Mistrzyń. Bielszczanki po porażce w ostatniej kolejce fazy grupowej z Savino Del Bene Scandicci zajęły trzecie miejsce w grupie E. Na awans do kolejnej rundy to było za mało, ale wystarczyło na "spadek" do nieco mniej prestiżowych rozgrywek.