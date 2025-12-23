W Barcelonie postanowili. Jednak wypożyczenie, mają związane ręce

Pomimo tego, że FC Barcelona prowadzi w tabeli Primera Division i wyraźnie łapie wiatr w żagle w tym sezonie, to ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka ma ogromny problemy kadrowe. Absencja Ronalda Araujo od porażki z Chelsea 0:3 to tylko wierzchołek góry lodowej.

Teraz bowiem doszło jeszcze do wypadnięcia z gry Julesa Kounde oraz Andreasa Christensena. Szczęście w nieszczęściu dla Barcelony, że za kilka dni otwiera się okno transferowe. Tu jednak nie ma co spodziewać się fajerwerków.

FC Barcelona ma związane ręce. Jednak wypożyczenie, Hiszpanie ogłaszają

- Laporta, Deco i Flick muszą zdecydować, czy klub powinien wykorzystać kontuzję Christensena i pozyskać obrońcę. Okno transferowe jest skomplikowane, a wypożyczenie jest najbardziej prawdopodobną opcją - donosi "Diario AS".

Nie jest tajemnicą, że finansowa sytuacja FC Barcelony jest kiepska i wysokie pensje niechcianych zawodników, jak chociażby Marc-Andre ter Stegen, zawężają możliwości katalońskiego klubu na rynku transferowym. Dodatkowo, dyspozycja Marcusa Rashforda może utwierdzać władze Barcelony w przekonaniu, że wypożyczenie nie jest złym ruchem.

Co więcej, nazwiska, w jakie celuje FC Barcelona, zdają się być nie do pozyskania zimą, co zmusza klub do znalezienia czasowej alternatywy, by latem ruszyć po tych zawodników, którzy interesują Deco najbardziej.

- Klub rozważał pozyskanie czołowego środkowego obrońcy na sezon 2026/27 (Mundo Deportivo wspomniało w sobotę o Gvardiolu i Bastonim). Niemiecki obrońca Schlotterbeck z Borussii Dortmund również był łączony z transferem, ale te transfery są niemożliwe w połowie sezonu - czytamy dalej na łamach portalu.

Obecnie Hansi Flick ma do dyspozycji Pau Cubarsiego, Erica Garcię, Alejandro Balde oraz Gerarda Martina. Tak wąski skład obrońców jest nie do przyjęcia dla Flicka i Joan Laporta oraz Deco muszą szybko wymyslić wyjście z tej sytuacji.

