Partner merytoryczny: Eleven Sports

W Barcelonie postanowili. Jednak wypożyczenie, mają związane ręce

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Do otwarcia zimowego okna transferowego pozostało coraz mniej czasu i władze FC Barcelony muszą szybko podjąć decyzję, jak rozwiązać piętrzące się problemy katalońskiego klubu. Jeszcze niedawno dziennikarze spekulowali, że klub będzie starał się pozyskać nowych zawodników na zasadzie transferu definitywnego. Teraz jednak, w kontekście problemów w defensywie, coraz więcej mówi się o wypożyczeniu na Camp Nou. To ma być lek na problemy FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie.

Dwóch piłkarzy FC Barcelony w granatowo-bordowych koszulkach świętuje wspólnie zdobycie bramki, jeden z nich głośno krzyczy, drugi uśmiecha się i obejmuje kolegę z drużyny.
Robert Lewandowski i Jules KoundeJOAN MONFORTEast News

Pomimo tego, że FC Barcelona prowadzi w tabeli Primera Division i wyraźnie łapie wiatr w żagle w tym sezonie, to ekipa prowadzona przez Hansiego Flicka ma ogromny problemy kadroweAbsencja Ronalda Araujo od porażki z Chelsea 0:3 to tylko wierzchołek góry lodowej.

Teraz bowiem doszło jeszcze do wypadnięcia z gry Julesa Kounde oraz Andreasa Christensena. Szczęście w nieszczęściu dla Barcelony, że za kilka dni otwiera się okno transferowe. Tu jednak nie ma co spodziewać się fajerwerków. 

FC Barcelona ma związane ręce. Jednak wypożyczenie, Hiszpanie ogłaszają

- Laporta, Deco i Flick muszą zdecydować, czy klub powinien wykorzystać kontuzję Christensena i pozyskać obrońcę. Okno transferowe jest skomplikowane, a wypożyczenie jest najbardziej prawdopodobną opcją - donosi "Diario AS".

DJB: Sieciówka – piłkarski przegląd internetu [WIDEO]POLSAT BOX GO

Nie jest tajemnicą, że finansowa sytuacja FC Barcelony jest kiepska i wysokie pensje niechcianych zawodników, jak chociażby Marc-Andre ter Stegen, zawężają możliwości katalońskiego klubu na rynku transferowym. Dodatkowo, dyspozycja Marcusa Rashforda może utwierdzać władze Barcelony w przekonaniu, że wypożyczenie nie jest złym ruchem.

Co więcej, nazwiska, w jakie celuje FC Barcelona, zdają się być nie do pozyskania zimą, co zmusza klub do znalezienia czasowej alternatywy, by latem ruszyć po tych zawodników, którzy interesują Deco najbardziej.

- Klub rozważał pozyskanie czołowego środkowego obrońcy na sezon 2026/27 (Mundo Deportivo wspomniało w sobotę o Gvardiolu i Bastonim). Niemiecki obrońca Schlotterbeck z Borussii Dortmund również był łączony z transferem, ale te transfery są niemożliwe w połowie sezonu - czytamy dalej na łamach portalu.

Obecnie Hansi Flick ma do dyspozycji Pau Cubarsiego, Erica Garcię, Alejandro Balde oraz Gerarda Martina. Tak wąski skład obrońców jest nie do przyjęcia dla Flicka i Joan Laporta oraz Deco muszą szybko wymyslić wyjście z tej sytuacji.

Zobacz również:

Kamil Stoch
Skoki Narciarskie

Trzy słowa Stocha i wybuchła burza. Tego już za wiele, ruszyła lawina

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Piłkarz ubrany w koszulkę FC Barcelony z uniesionymi dłońmi do góry, dziękuje kibicom, a w tle kilku innych zawodników w barwach tej samej drużyny.
Robert LewandowskiAlberto SaizEast News
Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach siedzi na tle ściany z logo Nike i Spotify, jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi uważnie słucha.
FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworytaPAU BARRENA AFP
FC Barcelona zaraz po historycznym wyczynie Lewandowskiego podjęła zaskakującą decyzję
FC Barcelona zaraz po historycznym wyczynie Lewandowskiego podjęła zaskakującą decyzjęURBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty ImagesAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja