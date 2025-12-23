Polskie kluby zarobiły najwięcej w Lidze Konferencji. Tyle wypłaci UEFA

Tabela wpływów finansowych różni się od sportowej tabeli końcowej Ligi Konferencji. I choć Raków Częstochowa zajął w niej drugie miejsce, to w zarobkach jest siódmy. Wspomniany Szachtar był szósty, a zarobił najwięcej. Legia zajęła dopiero 28. miejsce i nie awansowała do fazy pucharowej, ale finansowo wypadła znacznie lepiej - był 15., tuż za Jagiellonią (17. w rozgrywkach). Jedynie wyniki sportowe Lecha (jedenasty) były tożsame z finansowymi.

To efekt tego, że UEFA nie płaci tylko za awans do fazy ligowej (wszystkim po równo - 3,17 mln euro) i za zdobyte punkty (jeden warty jest 133 tys. euro - za remis i 400 tys. za zwycięstwo, czyli za trzy punkty - 3x133 tys.), ale także za tzw. value pillar. To coś zbliżone do rankingu historycznego z polskiej Ekstraklasy.

Tak płaci UEFA w Lidze Konferencji

Wyjaśnimy o co chodzi. "Value pillar" składa się z dwóch części. W pierwszej - w wewnętrznym rankingu Polski ustalanym na podstawie występów danego klubu w europejskich pucharach (3 pkt za LM, 2 za LE i 1 za LK) w ostatnich pięciu latach pierwsza jest Legia, przed Lechem, Jagiellonią i Rakowem. I za to UEFA przyznaje pieniądze. Legia miała zagwarantowane 2,08 mln euro, Lech - 1,83, Jagiellonia 1,57, a Raków - 1,13.

Do tego jest jeszcze druga część - ranking UEFA z ostatnich dziesięciu lat. 36 klubów LK zostaje według niego uszeregowanych i w zależności od miejsca dostają kolejne pieniądze. Najlepszy może liczyć na 828 tysięcy euro (36 razy 23 tysiące euro), a najgorszy 23 tysiące euro (1x23 tys.). W przypadku polskich klubów to było - Legia - 0,69 mln, Lech - 0,53, Jagiellonia 0,41, a Raków - 0,11. W sumie z obu części "value pillar" polskie kluby dostały: Legia - 2,77 mln, Lech - 2,36, Jagiellonia 1,99, a Raków - 1,25.

Kolejne pieniądze to te, które zespoły podniosły z boiska. Tu jak wiemy, najlepszy był Raków - cztery zwycięstwa i dwa remisy to 1,87 mln. Lech (3 wygrane i remis) - 1,33 mln, Jagiellonia (2 zwycięstwa i 3 remisy) - 1,2 mln, a Legia (dwie wygrane) - 0,8 mln.

To nie koniec, bo UEFA przyznała też pieniądze za miejsce na koniec fazy ligowej. Robiła to podobnie do pierwszej części "value pillar". Zgodnie z pozycją w tabeli pierwszy zespół dostawał 36 udziałów, a 36. tylko jeden. Na początku jeden udział był wart 28 tys. euro, ale żeby wszystko było bardziej skomplikowane, remis oznaczał, że do tej puli trafiło dodatkowe 133 tys. euro do podziału (z 400 tys. euro za wygraną 266 tys. trafiało do klubów, w których meczu padł remis). To zwiększyło wartość udziału do 33 tys. euro. W ten sposób Raków zarobił 1,15 mln, Lech - 0,86, Jagiellonia - 0,66, a Legia 0,3.

Przedostatnia partia pieniędzy to premia za awans do fazy pucharowej. Raków bezpośrednio trafił do 1/8 finału, czyli dodatkowe 1,2 mln. Lech i Jagiellonia zagrają w dodatkowej rundzie. Zespół z Poznania zajął miejsce 9.-16 i dostanie za to 400 tys. euro. Drużyna z Białegostoku była niżej, co oznacza 200 tys.

Do pełnego obrazu trzeba dodać pieniądze zarobione w rundach kwalifikacyjnych. Tu Legia dołożyła 0,7 mln euro, a pozostałe polskie kluby po 0,53 mln euro.

Jeśli zsumować te wszystkie kwoty, polskie kluby zarobiły ponad 33 mln euro. Żadnej inny kraj z tych rozgrywek nie "wyciągnął" więcej. Najwięcej ma zagwarantowane Raków - 9,16 mln euro. Za nim jest Lech - 8,64 mln, potem Jagiellonia - 7,744 mln, a ostatnia Legia - 7,736 mln. Najwięcej ze wszystkich zespołów LK dostanie Szachtar - 10,29 mln euro.

W poprzednim sezonie dwa polskie kluby dotarły do ćwierćfinału LK. Wtedy Legia zarobiła 11,4 mln euro, a Jagiellonia 10,1 mln.

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Hibernian - Legia Warszawa, el. Ligi Konferencji Andrew Milligan East News

Asy serwisowe w meczu ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport