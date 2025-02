Polskie siatkarki gromią w Lidze Mistrzyń. Potężna zaliczka, historyczny sukces o krok

Siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź w tym sezonie po raz pierwszy w historii klubu awansowały z grupy w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. I do meczu w fazie play-off rozgrywek przystąpiły w roli faworytek . Rywalki z Serbii nie mają bowiem zbyt mocnej pozycji na międzynarodowej arenie, w dodatku do kolejnej rundy w Lidze Mistrzyń dostały się dość szczęśliwie, jako najlepszy zespół z trzeciego miejsca w grupie.

Tent Obrenovac przyjął łodzianki w dość nietypowej i niedużej hali. Wydawało się, że polskie siatkarki szybko przyzwyczaiły się do specyficznego obiektu z jedną trybuną, bo uciekły rywalkom na trzy punkty, korzystając m.in. z asa serwisowego Saszy Planinsec. Tyle że gospodynie doprowadziły do remisu 9:9. To był słabszy moment PGE Grot Budowlanych, ale łodzianki wygrały trzy kolejne akcje i odzyskały wyraźne prowadzenie. Nie była to jednak jeszcze bezpieczna przewaga, bo Serbki doprowadziły do remisu 17:17 i trener Maciej Biernat poprosił o przerwę.