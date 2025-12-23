Anna Kurnikowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek przełomu lat 90. i 2000. Rosjanka szybko stała się ikoną sportu i popkultury, przyciągając uwagę nie tylko wynikami, ale też charyzmą i medialną obecnością. Już jako nastolatka znalazła się w światowej czołówce i przez lata należała do grona najpopularniejszych zawodniczek WTA.

W swojej karierze sportowej Kurnikowa odnosiła sukcesy głównie w grze podwójnej. Dwukrotnie triumfowała w Australian Open, sięgała po tytuły WTA i była liderką rankingu deblowego. Choć nigdy nie wygrała turnieju singlowego, jej talent i styl gry zapewniły jej trwałe miejsce w historii tenisa.

W połowie pierwszej dekady XXI wieku Anna zdecydowała się zakończyć profesjonalną karierę. Kontuzje i intensywność sportowego życia sprawiły, że przeszła na sportową emeryturę, skupiając się na innych aktywnościach i życiu prywatnym, które od lat stara się chronić przed mediami.

Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias świętują narodziny czwartego dziecka

Jej życie uczuciowe od dawna budzi ogromne zainteresowanie. Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias byli jedną z bardziej elektryzujących par początku lat 2000. Początkowo niewielu dawało im szansę na długotrwały związek, jednak tenisistka i latynoski wokalista udowodnili, że chcieć, to znaczy móc. Choć rzadko pokazują się publicznie, stworzyli stabilną rodzinę i konsekwentnie strzegą swojej prywatności. Nie udzielają wywiadów, nie bywają na branżowych imprezach i sporadycznie publikują zdjęcia w sieci.

Kilka miesięcy temu media na całym świecie zaczęły spekulować, że para spodziewa się kolejnego dziecka. Od września paparazzi publikowali zdjęcia Anny z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem, jednak sama zainteresowana do samego końca nie potwierdzała plotek o kolejnej ciąży.

Późnym poniedziałkowym wieczorem pogłoski zostały jednak oficjalnie potwierdzone. Anna Kurnikowa wraz z ukochanym poinformowali na Instagramie, że powitali na świecie czwarte dziecko. "17.12.2025. Moje słoneczko" - podpisała zdjęcie pociechy 44-letnia tenisistka. Zakochani są już rodzicami siedmioletnich bliźniaków Lucy i Nicholasa oraz pięcioletniej córki Mary. Na razie nie zdradzili płci ani imienia nowo narodzonego dziecka.

Anna Kurnikowa Nick Laham/Getty Images/AFP AFP

Enrique Iglesias i Anna Kurnikowa w 2009 roku AL BELLOGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP AFP

Anna Kurnikowa i Enrique Iglesias Larry Marano Getty Images