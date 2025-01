Historyczny wyczyn polskich siatkarek w pucharach. Złoty set, a teraz rywal z Ligi Mistrzyń

MOYA Radomka Radom udowodniła, że w siatkówce zawsze warto walczyć do końca. Mimo porażki przed własną publicznością z Vandoeuvre Nancy VB, we Francji polski zespół odrobił straty, a potem w dramatycznych okolicznościach wygrał w tzw. złotym secie. Dzięki temu awansował do ćwierćfinału Pucharu CEV. W tej fazie rozgrywek trafi na rywala, który do środy rywalizował w Lidze Mistrzyń. Oprócz Radomki w Pucharze CEV będzie rywalizować również BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.