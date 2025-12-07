Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski siatkarz znowu szaleje we Włoszech. 25:10, to był siatkarski nokaut

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Kamil Semeniuk od początku sezonu regularnie zalicza dobre występy w barwach Sir Susa Scai Perugia i nie inaczej było w niedzielnym meczu z Allianz Milano. Ekipa Polaka triumfowała pewnie, w jednej z partii wręcz nokautując rywali. Przyjmujący kadry Nikoli Grbicia "szalał" na parkiecie - był jedną z wyróżniających się postaci, tylko Ołeh Płotnycki zdobył więcej punktów niż on. Zespół Polaka wysłał jasny sygnał - jego forma przed klubowymi mistrzostwami świata jest coraz wyższa.

Dwie fotografie sportowca w różnych strojach siatkarskich, po lewej w białoczerwonym uniformie reprezentacji Polski, po prawej w czarnym stroju klubowym, obie ujęcia ukazują silną emocję i gest triumfu.
Kamil Semeniuk to ważna postać reprezentacji Polski (L) i Sir Susa Scai Perugia (P)ALESSIO MORGESE/NURPHOTO/volleyballworld.comAFP

Sir Susa Scai Perugia od początku sezonu ligowego we Włoszech przegrała tylko dwa spotkania - najpierw 16 listopada z Blu Volley Werona, tydzień później z Trentino Volley. Drużyna prowadzona przez Angelo Lorenzettiego w pozostałych meczach radziła sobie z rywalami, a w ostatnich dwóch spotkaniach nie traciła nawet seta. Szansa na podtrzymanie tej serii nadeszła w niedzielę, kiedy to drużyna Kamila Semeniuka zagrała na wyjeździe z Allianz Milano.

Polak rozpoczął mecz w wyjściowej szóstce co nie dziwi, bo wicemistrz olimpijski z Paryża jest pewnym punktem włoskiej ekipy. Oglądaliśmy go w każdym z dotychczasowych spotkań ligowych, obok Ołeha Płotnyckiego i Agustina Losera jest najlepiej punktującym zawodnikiem zespołu. Próbkę umiejętności Semeniuka po raz kolejny można było zobaczyć w niedzielnym starciu.

Kamil Semeniuk znowu błysnął we Włoszech. Siatkarski nokaut w meczu Polaka

Perugia nie dała większych szans siatkarzom Allianz Milano. Pierwszy set był siatkarskim nokautem, gospodarze ugrali bowiem zaledwie 10 punktów. Druga partia początkowo toczyła się punkt za punkt, dopiero w połowie seta podopieczni Lorenzettiego zaczęli coraz wyraźniej zarysowywać swoją przewagę. Ostatecznie wygrali 25:19.

W trzeci set lepiej weszli siatkarze Allianz Milano, ich łupem padły pierwsze trzy akcje. Perugia szybko jednak odzyskała rezon, w pewnym momencie prowadziła już siedmioma punktami (16:9). Gospodarze nie zdołali już odwrócić losów rywalizacji, przegrali seta i cały mecz (10:25, 19:25, 19:25).

    Najlepiej punktującym siatkarzem na boisku był Ołeh Płotnycki, który wywalczył 12 punktów. O jeden mniej miał na swoim koncie Kamil Semeniuk, podobnie jak Sebastian Sole.

    Ekipa z Perugii wysłała tym samym jasny sygnał - jej forma rośnie, co stanowi ostrzeżenie dla rywali przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Przypomnijmy, że turniej zostanie rozegrany w dniach 16-21 grudnia w brazylijskim Belem, a o tytuł oprócz Perugii powalczą m.in. siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie.

    Łukasz Kaczmarek ruszył w stronę trybun. Siatkarz był wyraźnie zdenerwowanyPolsat Sport
    Siatkarz ubrany w czarny strój sportowy z numerem 16 wyraża silne emocje, prawdopodobnie po udanej akcji podczas meczu siatkówki. W tle widoczna publiczność oraz fragment siatki boiska.
    Kamil Semeniuk w barwach Sir Susa Scai PerugiaLoris Cerquiglini/IPA Sport / ipa-agency.netNewspix.pl
