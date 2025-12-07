Partner merytoryczny: Eleven Sports

Absolutny koszmar. Gwiazdor Realu Madryt wypada z gry. Tuż przed wielkim gitem

Kacper Dąderewicz

W końcówce pierwszej połowy meczu z Celtą Vigo nadeszły koszmarne wieści dla Realu Madryt. Poważnej kontuzji doznał bowiem absolutnie kluczowy piłkarz drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso. Eder Militao po pechowej interwencji nie był w stanie zejść z boiska o własnych siłach. Pierwsze doniesienia na temat urazu brazylijskiego obrońcy są bardzo pesymistyczne.

Piłkarz opuszcza murawę wspierany przez członków sztabu medycznego oraz ratowników. W tle tłum kibiców na trybunach, obok ławki znajduje się przenośna apteczka ratownicza.
Eder Militao doznał poważnej kontuzjiAngel MartinezGetty Images

Eder Militao w ostatnim czasie był jednym z najlepszych zawodników Realu Madryt. W tym sezonie na pewno najlepszym obrońcą ekipy "Los Blancos". 

Niestety, wszystko wskazuje na to, że jego seria dobrych występów została bezlitośnie przerwana z powodu poważnego urazu.

W końcówce pierwszej połowy meczu ligowego z Celtą Vigo Brazylijczyk podjął próbę ofiarnego pościgu za wychodzącym "sam na sam" z Courtois napastnikiem Celty Vigo.

Eder Militao wybił piłkę znakomicie, ale w tym samym momencie poczuł paraliżujący ból w nodze. Po chwili wokół niego był już zespół lekarzy.

Te fatalne wieści nadeszły w bardzo niepożądanym momencie. Już w środku nadchodzącego tygodnia Real Madryt rozegra bowiem hit Ligi Mistrzów.

Podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się u siebie z Manchesterem City, który w ostatnim czasie złapał dobrą formę.

Bardzo możliwe, że Haaland i Foden naprzeciw siebie będą mieli rywali z postaci Antonio Rudigera i Alvaro Carrerasa. Zdecydowanie nie jest to podstawowa para stoperów, jaką Alonso mógłby wybrać do gry w tak trudnym meczu.

Chwilę po zmianie stron Real Madryt stracił gola, a później z czerwoną kartką z boiska wyleciał Fran Garcia. Sytuacja gospodarzy stała się bardzo trudna, ale jeszcze nie beznadziejna.

Później było jednak tylko gorzej. W drugiej połowie czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Alvaro Carreras, a chwilę później Celta Vigo zdobyła gola na 2:0. Właśnie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie.

Piłkarz w białym stroju wspierany przez dwóch członków sztabu medycznego podczas schodzenia z boiska, w tle rozmyty tłum widzów na trybunach.
Murawę opuszcza pechowiec wieczoru, Eder MilitaoSERGIO PEREZPAP
Vinicius Junior i Eder Militao
Vinicius Junior i Eder MilitaoJose BretonAFP
Dwóch piłkarzy w białych strojach Realu Madryt biegnie po murawie stadionu podczas meczu, jeden z nich wskazuje palcem w kierunku drugiego, a w tle widoczni są kibice.
Kylian Mbappe i Eder Militao w barwach Realu MadrytBurak AkbulutAFP

