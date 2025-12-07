Tomasz Fornal dostał pytanie i od razu zareagował. O tym wiedziało niewielu

Fornal w Turcji przede wszystkim spędza czas sam lub z gośćmi, którzy do niego przyjeżdżają. Siatkarz ostatnio pokazał spotkanie ze swoimi rodzicami - państwo Fornalowie po raz pierwszy odwiedzili syna i zapowiedzieli już kolejną wizytę. Zdaje się, że siatkarz nie narzekał na taki obrót spraw.

Tomasz Fornal zorganizował sesję pytań i odpowiedzi

Jak na "poważny" kanał na Youtube przystało, Tomasz Fornal postanowił zorganizować u siebie sesję pytań i odpowiedzi. Przez 20 minut odpowiadał na starannie dobrane wcześniej przez siebie pytania od fanów. Wiele z nich odsłoniło jakąś część jego osobowości.

Niektóre dotyczyły siatkówki i m.in. zajmowanego przez niego zawsze numerka 21 na koszulkach. Inne skupiały się na jego tęsknocie za Polską, a jeszcze inne dotyczyły tego, czy jest brawurowym kierowcą, czy też nie. Dla niektórych odpowiedzi mogły być zaskakujące. Zastanawiać mogło jednak szczególnie pytanie dotyczące tego, co by robił zawodnik, gdyby nie udało mu się osiągnąć sukcesu w siatkówce.

Tomasz Fornal nie miał na siebie planu B

Dla wielu sportowców plan B na wypadek tego, gdyby w sporcie coś poszło nie po ich myśli, jest czymś, o czym myślą bardzo wcześnie. Kamil Semeniuk skończył choćby studia ekonomiczne na prośbę swoich rodziców. Nieco inaczej sytuacja ma się jednak w przypadku Tomasza Fornala.

Przyjmujący reprezentacji Polski, jak sam przyznał, nie zastanawiał się szczególnie nad tym, co by się z nim działo, gdyby nie siatkówka. Podczas odpowiadania na pytanie o swój plan B, wymyślił jednak coś, co obecnie bardzo by mu odpowiadało.

Bardzo bym teraz chętnie, z perspektywy czasu chciał być przy grach, tworzyć jakieś content na streamach i tak dalej

Przytomnie zauważył jednak, że gdyby nie siatkówka, nie byłby aż tak znany i nie wie, czy udałoby mu się wtedy wybić. "Ciężko mi stwierdzić, ale żadnego planu B nigdy nie zakładałem" - podsumował siatkarz.

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe

