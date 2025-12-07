Tego Świątek się nie spodziewała. Zrobili jej to bez zapowiedzi. Wszystko wraca

"Nic wymyślnego i krzykliwego tutaj. Tylko ja dostaję ten niezwykły prezent od Wimbledonu. (No oczywiście poza ręcznikami)" - napisała Iga Świątek w najnowszym poście na swoim instagramowym profilu.

Zamieściła tam film, na którym odpakowuje przesyłkę z Londynu. Widzimy w jej rękach elegancko wydany album, a w nim zdjęcia polskiej tenisistki z tegorocznej edycji Wimbledonu. Fantastyczna pamiątka i piękny gest ze strony organizatorów.

- Dostałam ten niezwykły prezent od Wimbledonu. Pomoże mi zachować wspaniałe wspomnienia. Jest dość ciężki. Ale to z pewnością najlepsze wspomnienia z 2025 roku - mówi na nagraniu polska tenisistka.

Iga Świątek z premierowym triumfem w Wimbledonie. W finale zdeklasowała rywalkę 6:0, 6:0

Świątek długo musiała czekać na pierwszy tytuł pod trenerską kuratelą Wima Fissette'a. Ale warto było uznać cierpliwość za cnotę. Wyjście z letargu nastąpiło latem tego roku. Polka po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon.

Wielki finał, rozgrywany 12 lipca, wspominany będzie przez lata głównie z uwagi na nietypowy rezultat na tym szczeblu rywalizacji. Raszynianka zdemolowała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Amerykanka w trakcie pomeczowej wypowiedzi nie kryła rozpaczy.

Iga otrzymała czek na kwotę trzech milionów funtów. A także... spersonalizowany ręcznik (wcześniej regularnie chowała do torby turniejowe). Wyhaftowano na nim napis: "Property of Iga Świątek Wimbledon Champion" (własność Igi Świątek, mistrzyni Wimbledonu).

Raszynianka może się zatem pochwalić wielkoszlemowymi tytułami zdobywanymi na wszystkich trzech nawierzchniach. Ten w Londynie to premierowy triumf na trawie. Na koncie ma obecnie sześć najważniejszych zwycięstw turniejowych - czterokrotnie wygrywała French Open, po razie US Open i Wimbledon.

Do wielkiej karety brakuje jej już tylko wiktorii w Australian Open. Czy rok 2026 okaże się w tym temacie przełomowy? Odpowiedź już w przyszłym miesiącu.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

O tytuł w Londynie Iga Świątek walczyła na ladzie i w powietrzu DAISUKE URAKAMI AFP

Radość po ostatniej piłce w finale Wimbledonu DAISUKE URAKAMI AFP

Z trofeum za triumf w najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym świata DAISUKE URAKAMI AFP