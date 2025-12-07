Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tego Świątek się nie spodziewała. Zrobili jej to bez zapowiedzi. Wszystko wraca

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Mija pięć miesięcy od najwspanialszego momentu Igi Świątek w sezonie 2025. Ta niezapomniana chwila to zwycięska piłka w finale Wimbledonu. Organizatorzy londyńskiego turnieju postanowili sprawić Polce drobną przyjemność na koniec roku i przygotowali dla niej specjalny album pamiątkowy. Przesyłka dotarła właśnie do adresatki, a ta pochwaliła się prezentem w sieci. "Pomoże mi zachować wspaniałe wspomnienia" - powiedziała w krótkim filmie zamieszczonym na Instragramie.

Tenisistka w białym stroju sportowym wykonuje gest wskazujący na swoją głowę. Ma założoną białą czapkę z daszkiem, a w tle widoczna jest rozmyta tarcza turniejowa.
Wimbledon 2025. Fotoreporterzy prześcigali się w uchwyceniu najbardziej oryginalnego kadru z Igą Świątek na pierwszym planie Foto OlimpikAFP

"Nic wymyślnego i krzykliwego tutaj. Tylko ja dostaję ten niezwykły prezent od Wimbledonu. (No oczywiście poza ręcznikami)" - napisała Iga Świątek w najnowszym poście na swoim instagramowym profilu.

Zamieściła tam film, na którym odpakowuje przesyłkę z Londynu. Widzimy w jej rękach elegancko wydany album, a w nim zdjęcia polskiej tenisistki z tegorocznej edycji Wimbledonu. Fantastyczna pamiątka i piękny gest ze strony organizatorów.

- Dostałam ten niezwykły prezent od Wimbledonu. Pomoże mi zachować wspaniałe wspomnienia. Jest dość ciężki. Ale to z pewnością najlepsze wspomnienia z 2025 roku - mówi na nagraniu polska tenisistka.

Iga Świątek z premierowym triumfem w Wimbledonie. W finale zdeklasowała rywalkę 6:0, 6:0

Świątek długo musiała czekać na pierwszy tytuł pod trenerską kuratelą Wima Fissette'a. Ale warto było uznać cierpliwość za cnotę. Wyjście z letargu nastąpiło latem tego roku. Polka po raz pierwszy w karierze wygrała Wimbledon.

Wielki finał, rozgrywany 12 lipca, wspominany będzie przez lata głównie z uwagi na nietypowy rezultat na tym szczeblu rywalizacji. Raszynianka zdemolowała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Amerykanka w trakcie pomeczowej wypowiedzi nie kryła rozpaczy.

Zobacz również:

Magda Linette i Iga Świątek
Iga Świątek

To już pewne. Świątek rezygnuje z gry. Przeprowadzka do innego kraju przesądzona

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Iga otrzymała czek na kwotę trzech milionów funtów. A także... spersonalizowany ręcznik (wcześniej regularnie chowała do torby turniejowe). Wyhaftowano na nim napis: "Property of Iga Świątek Wimbledon Champion" (własność Igi Świątek, mistrzyni Wimbledonu).

    Raszynianka może się zatem pochwalić wielkoszlemowymi tytułami zdobywanymi na wszystkich trzech nawierzchniach. Ten w Londynie to premierowy triumf na trawie. Na koncie ma obecnie sześć najważniejszych zwycięstw turniejowych - czterokrotnie wygrywała French Open, po razie US Open i Wimbledon.

    Do wielkiej karety brakuje jej już tylko wiktorii w Australian Open. Czy rok 2026 okaże się w tym temacie przełomowy? Odpowiedź już w przyszłym miesiącu.

    Zobacz również:

    Iga Świątek (Źródło: Newspix.pl/AFP)
    Iga Świątek

    Ujawniono personalia mężczyzny. Nie odstępował Świątek na krok. To znany sportowiec

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
      Tenisistka w białym stroju wykonuje dynamiczny ruch przy siatce, próbując odbić piłkę rakietą podczas meczu na trawiastym korcie. W tle widać sędziego na podwyższeniu oraz licznych kibiców na trybunach.
      O tytuł w Londynie Iga Świątek walczyła na ladzie i w powietrzu DAISUKE URAKAMIAFP
      Tenisistka w białym stroju na korcie, trzymająca rakietę tenisową i okazująca radość, w tle zegar i rozmyta publiczność.
      Radość po ostatniej piłce w finale WimbledonuDAISUKE URAKAMIAFP
      Kobieta ubrana w białą sportową odzież oraz czapkę z daszkiem trzyma srebrny, okrągły puchar, stojąc przy mikrofonie podczas ceremonii na tenisowym korcie. W tle widoczny tłum kibiców.
      Z trofeum za triumf w najbardziej prestiżowym turnieju tenisowym świata DAISUKE URAKAMIAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja