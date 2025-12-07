Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nieprawdopodobne sceny w Lublinie. Kolejne złoto i do tego rekord Polski! Niesamowita Justina Kozan

Anna Dymarczyk

Justina Kozan rzutem na taśmę uszczęśliwiła wszystkich polskich kibiców zgromadzonych na pływalni w Lublinie. 21-letnia pływaczka w finale na 400 metrów stylem zmiennym pokonała wszystkie rywalki, a dodatkowo pobiła 18 letni rekord Polski ustanowiony w 2007 roku przez Katarzynę Baranowską. Historyczna chwila dla polskiego pływania.

Zawodniczka w stroju pływackim oraz czepku zakłada okulary pływackie, stojąc przygotowana do startu na tle tablicy z logo European Aquatics oraz nazwami sponsorów.
Justina Kozan ze złotym medalem mistrzostw Europy w LublinieFoto OlimpikAFP

Największymi rywalkami Kozan były dwie Hiszpanki - Alba Vazquez Ruiz oraz Emma Carrasco Cadens. Zawodniczki zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce, przegrywając z Polką na żyletki. Do samego końca było bardzo gorąco.

Justina Kozan czarnym koniem polskiej kadry

Justina Kozan przyjechała do Lublina na pewno nie jako faworytka w swojej kategorii. Wszyscy cieszyli się z jej dobrych wyników i widzieli, że 21-latka radzi sobie z wyścigu na wyścig coraz pewniej. Zawodniczka awansowała do finału na 400 metrów stylem zmiennym z czwartym czasem i nie była typowana do wygranej.

Tymczasem coś zaskoczyło i Kozan popłynęła jak natchniona. Publiczność w Lublinie mogła podziwiać prawdziwy pościg pływaczki za rywalkami i obserwować, jak podczas kraula odrabia straty do świetnie dysponowanych Hiszpanek.

Podwójna radość Kozan. Złoty medal i rekord Polski

Kozan dopłynęła do mety z czasem 4.28,56. Jej rywalki deptały jej po piętach - Alba Vasquez Ruiz osiągnęła czas 4.29,57, a Emma Carrasco Cadens - 4.31,27. Dla Polki radość okazała się być podwójna. Mogła cieszyć się bowiem nie tylko ze złota mistrzostw Europy, ale również pobicia "pełnoletniego" już rekordu Polski, ustanowionego w 2007 roku przez Katarzynę Baranowską (4.31,89).

Polacy zdobyli na mistrzostwach Europy w Lublinie dwa złote medale - jeden wywalczyła Katarzyna Wasick, a drugi Justina Kozan. W niedzielę, ostatni dzień mistrzostw, świetną formą popisali się również bracia Chmielewscy, którzy na 200 metrów stylem motylkowym zdobyli srebro i brąz. Biało-Czerwoni wywalczyli łącznie osiem medali i zajęli w klasyfikacji medalowej mistrzostw 10. miejsce.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zawodniczka w okularach pływackich oraz czepku płynie kraulem w jasnoniebieskiej wodzie basenu, jej ramię uniesione jest podczas wykonywania ruchu.
Justina Kozan ze złotem mistrzostw EuropyFoto OlimpikAFP
Pływaczka w czerwonym sportowym stroju i z białym ręcznikiem na szyi stoi przy wejściu na pływalnię, ma okularki i czepek, wygląda na skoncentrowaną przed startem.
Justina Kozan zdobyła złoty medal mistrzostw EuropyFoto OlimpikAFP
