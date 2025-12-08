Partner merytoryczny: Eleven Sports

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek kontra Wilfredo Leon. Zagłosuj!

Trwa plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", w którym Czytelnicy portalu wybierają najlepszego sportowca mijającego roku! W ostatniej parze 1/4 finału Ewa Pajor pokonała Roberta Lewandowskiego. Czas na pierwsze starcie półfinałowe, w którym Iga Świątek zmierzy się z Wilfredo Leonem - co ciekawe jest to powtórka z ubiegłego roku. Kto powinien awansować do wielkiego finału? Poznaj sylwetki kandydatów i oddaj głos w naszej ankiecie!

Grafika promocyjna półfinału plebiscytu sportowego AS Sportu 2025, ukazująca sylwetki Igi Świątek i Wilfredo Leona na efektownych kartach sportowych na tle dynamicznej kompozycji w barwach niebieskich wraz z logotypami sponsorów i przyciskiem do głosow...
"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego celem jest wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - od tego momentu ich wybrańcy toczą pojedynki w systemie pucharowym. W ostatnim starciu ćwierćfinałowym Ewa Pajor wygrała z Robertem Lewandowskim.

Przyszedł czas na półfinały - w pierwszym z nich tenisistka Iga Świątek zmierzy się z siatkarzem Wilfredo Leonem. Wybierz swojego faworyta i weź udział w poniższej ankiecie!

Iga Świątek - przez cały sezon dzielnie walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Choć w pierwszej części kampanii nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej (nie udało jej się sięgnąć po kolejny triumf w Paryżu), w Londynie sprawiła niemałą niespodziankę i zdobyła po pierwszy w karierze seniorskiej tytuł mistrzowski w Wimbledonie. Do tego sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dołożyła jeszcze trofea z Cincinnati i Seulu, utrzymując drugie miejsce w światowej klasyfikacji.

Wilfredo Leon - przed sezonem 2024/2025 niespodziewanie zdecydował się na transfer do naszej PlusLigi i jak się okazało, był to znakomity ruch. Przyjmujący reprezentacji Polski stanowił o sile Bogdanki LUK Lublin, która pierwszy raz w swojej historii sięgnęła po tytuł klubowego mistrza Polski w siatkówce, a Leon został wybrany MVP całych rozgrywek. Po zakończeniu sezonu klubowego Leon wspólnie z resztą kolegów z drużyny narodowej walczył o medale, najpierw w Lidze Narodów FIVB, a potem także w mistrzostwach świata siatkarzy. Pierwsze rozgrywki zakończył ze złotym krążkiem na szyi, a z mundialu wrócił jako brązowy medalista.

Grafika turniejowa pokazująca finalistów i poprzednie etapy głosowania na Sportowca Roku w plebiscycie AS Sportu, z wyeksponowanymi zdjęciami finalistów i nazwiskami sportowców, rozłożonymi symetrycznie na tle w odcieniach niebieskiego.
Dynamiczna grafika promująca plebiscyt AS Sportu 2025 z logotypami Interia i Polsat Sport, tłem z sylwetkami sportowców oraz jasno zaznaczonym hasłem Wybieramy Sportowca Roku.
Lista nominowanych sportowców do plebiscytu As Sportu 2025 na niebieskim tle, zawierająca nazwiska oraz współorganizatorów wydarzenia, logo i elementy graficzne powiązane z tematyką sportową.
Młoda tenisistka ubrana w biały strój sportowy z uśmiechem na twarzy, trzymająca rakietę tenisową w jednej ręce, znajduje się na korcie trawiastym, za nią zegar i rozmyte sylwetki widzów.
Iga ŚwiątekDaisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Wilfredo Leon w barwach reprezentacji Polski
Wilfredo Leon w barwach reprezentacji PolskiIwanczuk/Sport/REPORTEREast News

