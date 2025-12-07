Partner merytoryczny: Eleven Sports

Sprawili sensację, a teraz taki wynik. Absurdalny błąd przesądził o losach meczu

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Faworyci siatkarskiej PlusLigi zepchnięci z ligowego podium. Stało się tak po meczu PGE GiEK Skry Bełchatów, która właśnie wskoczyła do czołowej trójki kosztem PGE Projektu Warszawa. Rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie zespół ponownie dobrze sobie poradził - tym razem w rywalizacji z przeciwnikiem, który w ostatnich tygodniach złapał wyraźną zadyszkę.

Grupa siatkarzy w żółtych i pomarańczowych strojach cieszy się z wygranej akcji na boisku podczas meczu siatkówki, otoczona sportową atmosferą hali.
Siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów są rewelację tego sezonu PLusLigi. W niedzielę znów wygraliMarian ZubrzyckiPAP

Siatkarze z Bełchatowa byli zdecydowanymi faworytami niedzielnego spotkania, które kończyło dziesiątą kolejkę siatkarskiej PlusLigi. I w pierwszym secie rywalizacji przed własną publicznością stanęli na wysokości zadania.

Prowadzili od samego początku. Już po kilku minutach, przy stanie 9:4 dla PGE GiEK Skry, trener gości Ugis Krastins poprosił o pierwszą przerwę. Problemem lwowian była dokładność przyjęcia. Pierwszą partię skończyli z wynikiem zaledwie 22 procent tzw. pozytywnego przyjęcia.

A bełchatowianie nie tylko zanotowali trzy asy serwisowe, ale też nie popełnili ani jednego błędu w ataku. Rozgrywający Grzegorz Łomacz sprawiedliwie rozdzielał piłki wśród swoich skrzydłowych, przewaga rosła, a wynik na 25:16 ustalił zagrywką jego zmiennik Kajetan Kubicki.

    PlusLiga. Barkom Każany Lwów zdominowany przez PGE GiEK Skrę Bełchatów

    Barkom Każany Lwów przyjechał do Bełchatowa po porażce z Cuprum Stilonem Gorzów. Z pięciu ostatnich spotkań ukraiński zespół wygrał zresztą tylko jedno.

    W drugiej partii niedzielnego spotkania nie tracili już do PGE GiEK Skry tak dużo. Spadła skuteczność bełchatowian w ataku i wynik oscylował wokół remisu. Kiedy jednak Łomacz zdobył punkt blokiem, a Bartłomiej Lemański wykończył kontratak, gospodarze znów uciekli przy wyniku 15:12.

    Po chwili różnica wzrosła do pięciu punktów. Bezbłędny w ataku był Francuz Antoine Pothron, za to po drugiej stronie mylił się nawet atakujący Wasyl Tupczij, ofensywny lider Barkomu. Wygraną gospodarzy przypieczętował udany atak Daniela Chitigoia - Rumun ustalił wynik na 25:19.

    Skra Bełchatów rewelacją sezonu. Znów jest na podium

    Bełchatowski zespół jest jedną z rewelacji trwającego sezonu. Tak dobrze nie rozpoczęli PlusLigi od siedmiu lat i ostatniego mistrzostwa Polski. Takich tytułów mają na koncie dziewięć, ale ostatnie sezony to już walka - nie zawsze zresztą udana - o miejsce w strefie play-off.

    W poprzedniej kolejce rozbili Aluron CMC Wartę Zawiercie, sensacyjnie pokonując lidera. W niedzielę także zgarnęli komplet punktów, co wywindowało ich na trzecie miejsce w tabeli PlusLigi. Jednym z liderów drużyny jest Łomacz, wicemistrz olimpijski, który ostatniego lata otrzymał jednak wolne od trenera Nikoli Grbicia.

    Zanim jednak Łomacz i koledzy zdobyli trzy punkty, w trzecim secie rywalizacji z Barkomem bełchatowianie musieli jednak odrabiać straty. Przegrywali już 6:9 i trener Krzysztof Stelmach poprosił o przerwę. Co prawda później różnica jeszcze wzrosła do czterech punktów, ale w końcu, przy stanie 15:15, Skra doprowadziła do remisu za sprawą ataku Pothrona.

    Tyle że w końcówce goście znów postawili się faworytom. Skuteczny był Lorenzo Pope, lwowianom pomogły też trzy bloki i zwyciężyli 25:23, przedłużając mecz.

    W czwartej partii gra Skry układała się już lepiej. Po świetnej zagrywce Chitigoia mieli trzy punkty przewagi, potem nawet cztery, ale zdarzył się im kryzys. Barkom skwapliwie z niego skorzystał i objął prowadzenie 13:12. W dodatku w polu zagrywki szalał środkowy gości Mousse Gueye.

    Lwowianie mieli nawet dwa punkty przewagi, ale prowadzenia do końca seta nie utrzymali. I to mimo że przed końcówką wygrywali 23:22. Po chwili jednak w ataku pomylił się Pope, a w grze na przewagi błąd popełnił Gueye - przy ataku kopnął siatkę. Skra wygrała 28:26, cały mecz 3:1.

    Grupa siatkarzy ubranych w żółte stroje drużyny gromadzi się na parkiecie podczas meczu, zawodnicy dyskutują i okazują emocje, w tle fragment siatki oraz elementy hali sportowej.
    Siatkarze PGE GiEK Skry BełchatówMarian ZubrzyckiPAP
    Wasyl Tupczij to jeden z liderów Barkomu Każany Lwów
    Wasyl Tupczij to jeden z liderów Barkomu Każany LwówArtur Szczepanski/REPORTERReporter
    Mężczyzna w eleganckim garniturze stoi z założonymi rękami na tle trybun z niebieskimi siedzeniami, za nim widoczne są napisy 'Sektor 14' oraz młoda kobieta siedząca przy stoliku.
    Krzysztof Stelmach, trener PGE GiEK Skry BełchatówMarian ZubrzyckiPAP

