Dramat reprezentanta Polski. Koszmarna kontuzja, przerażające obrazki

Norbert Huber to doświadczony polski środkowy. W przeszłości reprezentował barwy czołowych klubów PlusLigi, takich jak PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle czy Jastrzębski Węgiel.

Ostatnio 27-latka oglądaliśmy na mistrzostwach świata, gdzie reprezentacja prowadzona przez Nikolę Grbicia wywalczyła brązowy medal po pokonaniu Czechów. Pod koniec października ruszył sezon klubowy. Obecnie Huber gra w japońskiej drużynie Wolfdogs Nagoya.

Norbert Huber z kontuzją. Wyglądało to bardzo źle

W niedzielny poranek, tuż po godz. 6:00 polskiego czasu zespół Polaka rozpoczął wyjazdowy mecz ligowy z JTEKT Stings. W dwóch pierwszych setach to gospodarze byli górą, wygrywali kolejno 25:16 i 32:30.

Goście obudzili się w trzeciej partii. Partii, która okazała się koszmarem dla reprezentanta Polski. Przy stanie 8:8 Huber upadł na tyle niefortunnie, że doznał kontuzji. Z bólu zwijał się na parkiecie. 27-latek został szybko otoczony przez zawodników swojego zespołu.

Wygląda na to, że jego uraz może być dosyć poważny. "Kontuzja środkowego reprezentacji Polski Norberta Hubera w trwającym właśnie ligowym meczu z JTEKT Stings... Nasz zawodnik, najprawdopodobniej, ze skręconym stawem skokowym, zdrówka!" - przekazał Jakub Balcerzak w mediach społecznościowych.

Ostatecznie JTEKT Stings wygrali 3:1 (25:16, 30:32, 23:25, 25:21). Na ten moment Wolfdogs Nagoya zajmują czwarte miejsce w tabeli.

