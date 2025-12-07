Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat reprezentanta Polski. Koszmarna kontuzja, przerażające obrazki

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Od sezonu 2025/2026 Norbert Huber jest zawodnikiem japońskiego Wolfdogs Nagoya. W niedzielny poranek polskiego czasu drużyna Polaka zmierzyła się z JTEKT Stings. Niestety w trzecim secie nasz kadrowicz doznał kontuzji. Jeśli doniesienia o urazie się potwierdzą, najprawdopodobniej czeka go dłuższa przerwa.

Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski w trakcie meczu, obaj w biało-czerwonych strojach, stoją blisko siatki, jeden z nich przykłada dłoń do ust. W prawym górnym rogu widoczna wstawka ze sceną, gdzie grupa osób pochyla się nad zawodnikiem leżącym na par...
Norbert HuberMICHAL STANCZYK / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / zrzut ekranu Volleyball WorldNewspix.pl

Norbert Huber to doświadczony polski środkowy. W przeszłości reprezentował barwy czołowych klubów PlusLigi, takich jak PGE Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle czy Jastrzębski Węgiel.

Ostatnio 27-latka oglądaliśmy na mistrzostwach świata, gdzie reprezentacja prowadzona przez Nikolę Grbicia wywalczyła brązowy medal po pokonaniu Czechów. Pod koniec października ruszył sezon klubowy. Obecnie Huber gra w japońskiej drużynie Wolfdogs Nagoya.

Norbert Huber kontra Bartosz Kurek. Jak wygląda gra i życie w Japonii?. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Norbert Huber z kontuzją. Wyglądało to bardzo źle

W niedzielny poranek, tuż po godz. 6:00 polskiego czasu zespół Polaka rozpoczął wyjazdowy mecz ligowy z JTEKT Stings. W dwóch pierwszych setach to gospodarze byli górą, wygrywali kolejno 25:16 i 32:30.

Goście obudzili się w trzeciej partii. Partii, która okazała się koszmarem dla reprezentanta Polski. Przy stanie 8:8 Huber upadł na tyle niefortunnie, że doznał kontuzji. Z bólu zwijał się na parkiecie. 27-latek został szybko otoczony przez zawodników swojego zespołu.

Wygląda na to, że jego uraz może być dosyć poważny. "Kontuzja środkowego reprezentacji Polski Norberta Hubera w trwającym właśnie ligowym meczu z JTEKT Stings... Nasz zawodnik, najprawdopodobniej, ze skręconym stawem skokowym, zdrówka!" - przekazał Jakub Balcerzak w mediach społecznościowych.

Ostatecznie JTEKT Stings wygrali 3:1 (25:16, 30:32, 23:25, 25:21). Na ten moment Wolfdogs Nagoya zajmują czwarte miejsce w tabeli.

Norbert Huber (pierwszy z prawej) w reprezentacji Polski
Norbert Huber (pierwszy z prawej) w reprezentacji PolskiŁukasz KalinowskiEast News
Norbert Huber i Aleksander Śliwka
Norbert Huber i Aleksander ŚliwkaPiotr Matusewicz/East NewsEast News
Norbert Huber (pierwszy z prawej), obok Bartłomiej Bołądź i Tomasz Fornal
Norbert Huber (pierwszy z prawej), obok Bartłomiej Bołądź i Tomasz FornalIwanczuk/Sport/REPORTEREast News

