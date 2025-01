Niesamowity wyczyn polskich siatkarzy. Podbili Ligę Mistrzów, to już się dzieje

"To będzie trudny mecz. Z pewnością rywale będą ryzykować w polu zagrywki , nie mają nic do stracenia" - tak przed kamerą CEV-u mówił przed meczem Piotr Graban, trener PGE Projektu Warszawa. Te słowa okazały się jednak głównie kurtuazją, bo siatkarze polskiej drużyny przez dwa sety nie dawali większych szans gospodarzom.

Do składu PGE Projektu wrócił Kevin Tillie, który nie mógł pomóc w sobotniej rywalizacji z Aluron CMC Wartą Zawiercie - i skończyło się porażką warszawskiej drużyny . Tym razem do gry zdolni nie byli z kolei Linus Weber i Karol Borkowski . W Belgii siatkarze Grabana od razu naskoczyli jednak na rywali. Zaczęli od prowadzenia 3:0 po punktowym bloku Jakuba Kochanowskiego . Po chwili było już 5:1 i szkoleniowiec rywali poprosił o przerwę.

Siatkarzy przywołał do siebie Claudio Gewehr. Brazylijczyk zastąpił Guido Gortzena, który prowadził drużynę w pierwszym meczu obu drużyn w Warszawie. Zapłacił jednak posadą za słabsze wyniki Maaseik w rodzimej lidze , gdzie zajmuje dopiero czwarte miejsce. Przemowa Gewehra niewiele dała, bo przewaga gości wkrótce wzrosła do nawet siedmiu punktów. Efektownie z tzw. szóstej strefy atakował Artur Szalpuk , pięć punktów zdobył Tillie. Rywali stać było na pojedyncze dobre akcje, na boisku pojawił się Dawid Pawlun, polski rozgrywający Maaseik. Belgowie przegrali jednak wyraźnie - 19:25.

Liga Mistrzów siatkarzy. PGE Projekt Warszawa musiał się sprężyć w trzecim secie

W drugiej partii warszawscy siatkarze odskoczyli na trzy punkty po bloku rozgrywającego Jana Firleja. Ich przewaga wzrosła w połowie seta, kiedy kontrataki wykańczali Szalpuk i Tillie. Przy stanie 11:6 dla gości trener Belgów postanowił przerwać grę. Przewaga PGE Projektu jednak nie rosła, a z czasem nieco zmalała. I przy prowadzeniu 17:14 to Graban wezwał do siebie siatkarzy . Na boisku był już wtedy nowy libero - Jędrzej Gruszczyński zastąpił Damiana Wojtaszka.

Belgijski zespół już przed meczem nie miał szans na awans choćby do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Walczy jednak o utrzymanie trzeciego miejsca w tabeli grupy A, które zapewnia grę w Pucharze CEV. Warszawianie rywalizowali zaś o to, by zagwarantować sobie bezpośredni awans do ćwierćfinału - to przywilej zwycięzcy grupy.