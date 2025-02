Bartosz Kurek przyćmił Wilfredo Leona. Wszystko na oczach Nikoli Grbicia

Kiedy ZAKSA i Bogdanka LUK spotkały się w Lublinie, zabrakło rywalizacji Wilfredo Leona z Bartoszem Kurkiem - kapitan reprezentacji Polski pauzował z powodu urazu oka. Tym razem starcie, na które ostrzyli sobie zęby kibice, doszło do skutku. I hit PlusLigi nie zawiódł - przyniósł pięć setów emocji.

Nie oznacza to jednak, że nie było ubytków w składach obu drużyn. Większe wśród gospodarzy, gdzie nadal zdolni do gry nie byli pauzujący od kilku kolejek Karol Urbanowicz i Mateusz Rećko. Wśród lublinian brakowało Macieja Czyrka, który pełnił w drużynie ważną funkcję - często zastępował w przyjęciu Leona. Trener Bogdanki LUK zdecydował się jednak na dwie zmiany w szóstce, do której wskoczyli Mateusz Malinowski i Jan Nowakowski.