Piotr Żyła nie przestaje zaskakiwać. Może pobić rekord Stanisława Marusarza

Wydawało się, że rekordy długowieczności legendarnego Stanisława Marusarza , nazywanego też "Dziadkiem", przetrwają wieki. Tymczasem trafiło się nam pokolenie równie wysportowane i szalone, jak on.

Marusarz to legenda polskiego narciarstwa. Zresztą Wielka Krokiew w Zakopanem nosi właśnie jego imię.

Piotr Żyła jest niezadowolony ze swojej formy w tym sezonie. “Cały czas wierzę w to, że się obudzę”. WIDEO

Piotr Żyła na tropie rekordu Stanisława Marusarza. To byłaby historia

Po raz ostatni na tak dużych zawodach wystąpił w 1952 roku w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Oslo . Zajął wówczas 27. miejsce. To był czas, gdy igrzyska olimpijskie były równocześnie mistrzostwami świata.

Aż trudno w to uwierzyć, ale Żyła może pobić te wyczyny "Dziadka". Wiślanin na antenie Eurosportu powiedział, że to wcale nie musiały być jego ostatnie mistrzostwa świata. Już teraz, kiedy startował w Trondheim, miał skończone 38 lat, ale do pobicia wyczynu Marusarza zabrało mu kilku miesięcy.