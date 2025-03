Tomasz Fornal rozstał się z partnerką i oto skutki. "Już czas"

Tomasz Fornal niedawno wykasował wszystkie zdjęcia Sylwii Gaczorek ze swoich mediów społecznościowych. Influencerka przestała też pokazywać go w swoim relacjach na Instagramie i wybrała się na samotny wypad, pozując przy tym do zdjęć w bikini. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że to koniec wielkiej miłości. Ten gest Fornala zdaje się jednak mówić o ostatecznym rozstaniu. Pokazał zdjęcie i krótko napisał.