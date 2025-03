10 milionów długu, transferów nie będzie. Pachnie spadkiem 7-krotnego mistrza Polski

Trudne decyzje ebut.pl Stali Gorzów. Klub wciąż ma tylko pięciu zawodników do 7-osobowego składu meczowego. Wciąż trwają prace nad spełnieniem warunków, jakie postawiła przed klubem komisja licencyjna. Jeśli to się stanie, to Stal będzie mogła przeprowadzić transfery.

Stal Gorzów wypożyczy juniora i na tym koniec

Już jednak wiadomo, że ruchy ograniczą się do wypożyczenia juniora Huberta Jabłońskiego. Nie będzie natomiast zawodnika na pozycję U24. Raz, że Stali na niego nie stać, a dwa, że nawet nie ma kogo wziąć. Prezes Dariusz Wróbel zapytany przez nas o ewentualne transfery mówi wprost: - Nie będziemy ściągać zawodnika na pozycję U24. To ostateczna decyzja - przesądza Wróbel. Reklama

Na rynku U24 faktycznie jest posucha. W grę wchodzą takie nazwiska, jak Mikołaj Czapla, Mateusz Dul i Jakub Stojanowski. Ten ostatni rok temu był zawodnikiem Stali, ale klub ma z nim przykre doświadczenia. Z jednej strony widać było, że 21-latek ma smykałkę do jazdy, z drugiej były z nim olbrzymie problemy wychowawcze. W ogóle nie słuchał byłego już trenera Stanisława Chomskiego.

Stal Gorzów stanie do nierównej walki o utrzymanie

A już poza wszystkim, to Stali absolutnie nie stać na to, by przy 10-milionowym zadłużeniu inwestować milion w Stojanowskiego. Tyle by to kosztowało. Zawodnik musiałby dostać jakiś sprzęt, kontrakt. Z drugiej strony duży wydatek mógłby się nie zwrócić. Nie ma żadnej gwarancji, że Stojanowski zdobywałby jakiekolwiek punkty.

Oczywiście rywale Stali już zacierają ręce, bo dziurawy skład 7-krotnego mistrza jest dla nich wielką szansą. W Gorzowie wierzą jednak w to, że choć walka będzie od samego początku nierówna, to uda im się uniknąć najgorszego, czyli degradacji do Metalkas 2 Ekstraligi. W innym razie cały wysiłek związany z prostowaniem finansów poszedłby na marne. Prawda jest taka, że Stal jest w stanie zredukować zadłużenie tylko wtedy, gdy jej konto będzie regularnie zasilane kasą z telewizji. W tej chwili jest to 6,5 miliona złotych. Reklama

Reklama Pia Skrzyszowska: Muszę zrobić to na maksa, nie mogę pobiec "na pół gwizdka / Polsat Sport / Polsat Sport

Prezes Stali Gorzów mówi wprost, co musi się stać, żeby drużyna się utrzymała w lidze

Wróćmy jednak do strony sportowej. Stal po sprowadzeniu Jabłońskiego będzie można porównać do drużyny piłkarskiej, która zaczyna mecz w dziesiątkę. W żużlu jest możliwość stosowania rezerw, ale to marna pociecha. Stal, żeby się utrzymać, potrzebuje tony szczęścia.

Prezes Wróbel widzi oczywiście szansę w uratowaniu ligi bez zawodnika U24. Mówi, że wierzy w zawodników. - Paluch, czyli nasz najlepszy junior, będzie dostawał więcej szans. Jabłoński, jak dostanie szansę, też powinien być mocnym punktem. Mamy swoich liderów, dobrze wkomponował się Lebiediew, no i w odwodzie jest bardzo zdolny Bednar - wylicza Wróbel.

Działacz jednak wprost przyznaje, że jak to wszystko zagra, to będzie dopiero połowa sukcesu. Druga połowa będzie bardzo trudna do wykonania. Chodzi bowiem o to, żeby wszyscy zawodnicy przejechali sezon bez kontuzji. Paluch na L4, to byłoby największe nieszczęście. Tak samo z liderami Martinem Vaculikiem i Andersem Thomsenem. Od ich zdrowia zależy los legendarnego klubu.

Oskar Paluch. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Uśmiechnięty Andrzej Lebiediew / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński