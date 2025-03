Bartosz Kurek się nie zatrzymuje. To jego rekord, rywale tracą nadzieję

W składzie ZAKS-y ponownie nie było Davida Smitha i Daniela Chitigoia, ale ani jeden, ani drugi nie jest w tym sezonie kluczową postacią drużyny. Zawodnicy Barkomu Każany Lwów w pierwszych minutach grali jednak z utytułowanymi rywalami jak równy z równym, byli nawet na minimalnym prowadzeniu. Goście odskoczyli dopiero przy stanie 15:11, kiedy dobrą zagrywką popisał się Rafał Szymura, a kontratak wykończył Andreas Takvam. Reklama

Lwowianie szybko jednak zmniejszyli straty do punktu, asem serwisowym popisał się Lorenzo Pope. Tyle że dwoma punktami z pola zagrywki przewagę ZAKS-y na nowo zbudował Grobelny, który zresztą celował właśnie w Pope'a. To pozwoliło kędzierzynianom spokojnie rozegrać końcówkę seta - wygrali go 25:20.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle szła po zwycięstwo. Ale siatkarze Barkomu Każany Lwów podjęli walkę

W drugiej partii czwartkowego spotkania dwupunktowe prowadzenie ZAKS-ie dał blok. Punkt zdobył nim Szymura, kędzierzynianie prowadzili 10:8. Po chwili przyjmujący popisał się mocną zagrywką i przewaga gości wzrosła do trzech punktów. Serwis był za to słabym punktem Barkomu, którego zawodnicy już w pierwszym secie pomylili się w tym elemencie aż sześć razy. W dodatku w formie wyraźnie nie był Wasyl Tupczij, lider ofensywy lwowian. Kiedy zablokował go Grobelny, ZAKSA prowadziła 15:11.

Kędzierzynianie rzetelnie pracowali na wygranie drugiego seta. Skuteczny był Kurek, ale najlepiej w ataku spisywał się niemal bezbłędny Grobelny. Problemy ze skutecznością miał Szymura, ale nie przełożyło się to na wynik. Dopiero w końcówce gospodarze zbliżyli się do rywali, ale to ZAKSA zwyciężyła 25:22.

Trzecia partia to ponownie wyrównany początek. Grobelny wyprowadził ZAKS-ę na czoło stawki z dwupunktową zaliczką, ale po autowym ataku Kurka był remis 8:8. Kędzierzynianie znów odskoczyli po dwóch asach serwisowych Grobelnego. Trener Barkomu Ugis Krastins w końcu zrezygnował z Pope'a, którego zastąpił Mart Tammearu. Kędzierzynianie prowadzili już 14:10, kiedy blokiem popisał się Takvam. Barkom grał bez nieskutecznego Tupczija, ale i tak był w stanie doprowadzić do remisu 15:15. Co więcej, przed końcówką Barkom prowadził nawet 19:17, a o losach seta zdecydowała gra na przewagi. W niej kontratak wykończył Ilja Kowaliow i gospodarze wygrali 29:27.

PlusLiga. Bartosz Kurek z najlepszym wynikiem w sezonie

Kędzierzynianie przegrali seta, ale na więcej pozwolić siatkarzom Barkomu nie zamierzali. W czwartej partii od początku prowadzili. Ich zdecydowanym liderem stał się Kurek, który przekroczył liczbę 20 zdobytych punktów. Goście zdecydowanie poprawili zagrywkę, regularnie zatrzymywali też rywali blokiem. Ich przewaga sięgnęła siedmiu punktów, prowadzili 15:8. Po stronie gospodarzy szwankowało przyjęcie. Zwrotu akcji nie było, ZAKSA wygrała 25:17. Kurek z 25 punktami ustanowił swój rekord sezonu i otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.

Barkom po porażce jest już na skraju spadku. Jeśli PSG Stal Nysa wygra w tej kolejce z JSW Jastrzębskim Węglem, ukraiński zespół pożegna się z PlusLigą. Nawet przy przegranej Stali z mistrzami Polski, Barkom na dwa mecze przed końcem rundy zasadniczej będzie mieć pięć punktów straty do rywali w walce o 13. miejsce, które gwarantuje utrzymanie.

