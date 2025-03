Aryna Sabalenka ma za sobą nieudane starty na Bliskim Wschodzie. W dwóch lutowych tysięcznikach zanotowała zaledwie jedno zwycięstwo. W Dosze pożegnała się już na "dzień dobry" po elektryzującym pojedynku z Jekateriną Aleksandrową, zakończonym tie-breakiem trzeciego seta. W Dubaju udało jej się wygrać z Weroniką Kudiermietową, ale później była zupełnie bezradna w potyczce z Clarą Tauson.

Liderka rankingu miała kilkanaście dni przerwy, by odbudować formę przed turniejem WTA 1000 w Indian Wells. Na efekty ostatnich treningów przyjdzie nam poczekać co najmniej do soboty czasu kalifornijskiego, kiedy tenisistka z Mińska rozegra swoje spotkanie drugiej rundy. Dzisiaj Białorusinka poznała swoją przeciwniczkę. Wyłoniło ją starcie McCartney Kessler - Anna Blinkowa. Reklama

Faworytką pojedynku była Amerykanka, która prezentuje się ostatnio z bardzo dobrej strony. Najlepszym tego potwierdzeniem jest chociażby ostatni finał na turnieju WTA 250 w Austin. Dopiero w decydującym pojedynku musiała uznać wyższość swojej rodaczki - Jessie Peguli. Kilkanaście dni wcześniej Kessler cieszyła się z pokonania Coco Gauff podczas zmagań w Dubaju. Blinkowa również miała okazję zaprezentować się w Austin. Rosjanka też zakończyła swoją przygodę na meczu z Pegulą - z tą różnicą, że trafiła na nią już w ćwierćfinale. Anna słynie z tego, że potrafi zagrozić czołowym zawodniczkom. W zeszłym roku przekonała się o tym na Australian Open sama Jelena Rybakina. Dziś była jednak bezradna w starciu z McCartney.

McCartney Kessler będzie rywalką Aryny Sabalenki w drugiej rundzie WTA 1000 w Indian Wells

Finalistka z Austin zawiązała swoją dominację od samego początku. Już na "dzień dobry" udało jej się przełamać za trzecim break pointem, a potem utrzymała swoje podanie, wychodząc ze stanu 0-30. Blinkowa odpowiedziała premierowym "oczkiem" w trzecim gemie, ale to było wszystko, na co jej pozwoliła w premierowej odsłonie Kessler. Amerykanka wygrywała większość wymian, niezależnie od tego czy podawała ona, czy jej przeciwniczka. McCartney zdominowała końcówkę seta i ostatecznie wygrała go 6:1. Reklama

Rosjanka miała swój moment na początku drugiej partii, kiedy to odrobiła stratę ze stanu 15:40 i doprowadziła do równowagi przy serwisie tenisistki z USA. Wypracowała sobie nawet break pointa, którego od razu udało się wykorzystać. Anna nie poszła jednak za ciosem. Dała rywalce odrobić stratę, a potem nie wykorzystała dwóch break pointów na 2:1. Od tego momentu pojedynek uciekł Blinkowej na dobre. Kessler zgarnęła w sumie cztery gemy z rzędu. Jeszcze na sam koniec odsłony ponownie przełamała Rosjankę i ostatecznie wygrała mecz 6:1, 6:2 po zaledwie godzinie rywalizacji. Amerykanka potwierdziła bardzo dobrą formę i pytanie, na co ją będzie stać w rywalizacji z Aryną Sabalenką. To właśnie z liderką rankingu przyjdzie jej się zmierzyć w batalii o trzecią rundę WTA 1000 w Indian Wells.

Reklama Sensacja w Qatar Open: Aleksandrowa pokonuję Sabalenkę! WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka / WANG ZHAO / AFP / AFP

McCartney Kessler / Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP