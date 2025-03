Kapitalna Jagiellonia daje Polsce awans! Do szczęścia brakuje już bardzo niewiele

Dużo lepiej spisała się Jagiellonia. Od 59. minuty goście grali w osłabieniu, a mistrzowie Polski potrafili to wykorzystać. Najpierw Afimico Pululu wykorzystał rzut karny, później zza pola karnego przymierzył Taras Romańczuk, a wynik kapitalnym uderzeniem przewrotką ustalił Pululu. Dzięki wygranej 3:0 mistrzowie Polski nie dość, że są blisko ćwierćfinału Ligi Konferencji, to jeszcze sprawili, że Polska awansowała w rankingu krajowym UEFA.

W tym roku nasze zespoły świetnie punktują w tym zestawieniu i właśnie wyprzedziły kolejnego rywala - Szwajcarię. "Helweci" w europejskich pucharach mają już bowiem tylko jednego przedstawiciela - FC Lugano, które w czwartek przegrało w LE z NK Celje (0:1) i punktów do rankingu nie zdobyło. To oznacza, że Polacy przeskoczyli Szwajcarów. Nasza piłka do tej pory zebrała bowiem 33,500 punktu, a szwajcarska - 33,225.