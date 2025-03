Siatkarze Winiarskiego tracą punkt. Duże zaskoczenie, to nie tak miało wyglądać

W końcówce fazy zasadniczej PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie walczy o utrzymanie drugiej pozycji w tabeli. Do tego szykuje się do rywalizacji o Final Four Ligi Mistrzów, pierwszy ćwierćfinał już w przyszłym tygodniu. W dodatku w czwartek siatkarze Warty starali się zwycięsko pożegnać z halą w Zawierciu. Ze względu na wymogi formalne, których nie spełnia ten obiekt, zarówno w LM, jak i w fazie play-off PlusLigi drużyna będzie grać w Sosnowcu. Niespodziewanie Warta zgubiła jednak punkt w meczu z MKS-em i może stracić drugie miejsce na rzecz PGE Projektu Warszawa.

Niespodziewany problem Aluron CMC Warty Zawiercie. Michał Winiarski odwołał zmiany

Siatkarze spadkowicza cały czas jednak nie odpuszczali. Z dobrej strony pokazywał się rozgrywający MKS-u Mateusz Szpernalowski, który od dłuższego czasu prowadzi grę zespołu pod nieobecność kontuzjowanego Grzegorza Pająka. Będzinianie prowadzili zresztą nawet 12:10. Gospodarze przejęli prowadzenie przy zagrywkach Gladyra, ale kiedy na blok nadział się Aaron Russell, MKS znów prowadził, i to 18:15. Goście utrzymali przewagę niemal do końca. Prowadzili już 24:22, Gladyr kolejnym asem serwisowym doprowadził jednak do gry na przewagi. Piłki setowe miały obie drużyny, ale seta rozstrzygnął Depowski i doprowadził do sensacyjnego tie-breaka.