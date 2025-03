To był nadspodziewanie dobry wieczór na stadionie przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Po pierwszej bezbramkowej połowie nic na to nie wskazywało. Przełom nastąpił w 69. gdy rzut karny wykorzystał Afimico Pululu. Wystarczyło raptem dziewięć minut, by zawodnicy Jagiellonii strzelili dwa kolejne gole i przesądzili o wyniku meczu. Rezultat 3:0 daje bardzo poważną zaliczkę przed rewanżem. Belgijskie media nie dają Cercle Brugge zbyt dużych szans na awans, a niektóre przewidują nawet, że Belgowie odpuszczą to spotkanie i wystawią rezerwowy skład, by skupić się na lidze.

