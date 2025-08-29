Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potworny pech w kadrze Grbicia. Trener musiał to przyznać. Problemy siatkarskich gwiazd

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Za pół miesiąca siatkarze rozpoczną najważniejszy turniej w tym roku, a więc mistrzostwa świata. Podobnie jak i w poprzednich siatkarskich mundialach Polacy będą jednym z kandydatów do złota. Nikola Grbić podczas przygotowań do turnieju nie miał łatwego zadania, bo kadry nie opuszczał pech związany z licznymi kontuzjami. W rozmowie z WP SportoweFakty szkoleniowiec zdradził, jak radzi sobie z takimi sytuacjami.

Nikola Grbić
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

Przed trzema laty reprezentanci Polski nie zdołali po raz drugi z rzędu obronić złotych medali mistrzostw świata i choć zagrali w wielkim finale, przegrali z Włochami. Srebrny medal i tak był ogromnym sukcesem biało-czerwonych, ale można było czuć pewien niedosyt. Zwłaszcza że turniej rozgrywany był w Polsce i Słowenii. Plan na nadchodzące mistrzostwa jest jasny - odzyskać to, co stracono trzy lata temu.

Polscy kibice są już przyzwyczajeni do tego, że biało-czerwoni są faworytem do zwycięstwa na każdej imprezie. Apetyty przed mistrzostwami, które wystartują 12 września, są rozbudzone ze względu na triumf w tegorocznej Lidze Narodów. Udało się sięgnąć po złote medale, choć po drodze nie brakowało wielu problemów. Te związane były przede wszystkim z kontuzjami czołowych zawodników.

Zobacz również:

Michał Kubiak (L) i Fabian Drzyzga (P) w 2021 roku w barwach reprezentacji Polski
Siatkówka

Michał Kubiak i Fabian Drzyzga znowu razem. Ogłaszają ws. siatkarzy, to będzie hit

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Grbić o licznych kontuzjach w kadrze. Tak do tego podchodzi

    Podczas Ligi Narodów nie grali m.in. Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Norbert Huber, czy Mateusz Bieniek. Niektórych zabraknie również na siatkarskim mundialu. W dodatku tuż przed ostatecznymi decyzjami kadrowymi Huber musiał opuścić zgrupowanie i udać się na badania, ale na szczęście uraz nie okazał się poważny. W rozmowie z WP SportoweFakty Nikola Grbić został zapytany o sytuację związaną z tak dużą liczbą kontuzji.

    Zobacz również:

    Bartosz Kurek, Anna Kurek
    Sportowe życie

    To ona skradła serce Bartosza Kurka. "Miłość od pierwszego wejrzenia"

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron

      "To jest bardzo... "cudowny" sezon. Liczyliśmy, ilu zawodników miało problemy z kontuzją. Starą albo nową. Skończyliśmy na jedenastu. Mieliśmy naprawdę dużo tych urazów. W takich momentach jedyne co pozostaje, to zaakceptować sytuację i zaadaptować się do niej. I idziemy dalej" - przyznał selekcjoner reprezentacji Polski. "Jeśli kogoś nie ma, musimy grać bez niego. I tyle. Bywało nerwowo, ale musieliśmy przywyknąć" - dodał.

      "Zawsze jest to trudne, żeby pracować w takich sytuacjach. Ale to jest to, o czym mówiłem i co powtarzam zawodnikom. Jeśli jest trudna sytuacja na boisku, z wynikiem, z kontuzjami - musimy się adaptować. Nikt nie będzie na nas czekał" - wyjawił Grbić. Szkoleniowiec podkreślił również, że podczas mistrzostw będzie chciał, aby jego zawodnicy w każdym meczu zagrali na jak najwyższym poziomie i wygrywali każde spotkanie.

      Zobacz również:

      Michał Grzyb (nr 21) w reprezentacji Polski do lat 21
      Reprezentacja siatkarzy

      Syn polskiego siatkarza poszedł w ślady ojca. Też gra w reprezentacji kraju

      Katarzyna Koprowicz
      Katarzyna Koprowicz
      Jakub Bednaruk o powołaniach: Przygotowywałem się, by nie spaść z krzesła. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Mężczyzna w średnim wieku w sportowej koszulce z napisem POLSKA, poważny wyraz twarzy, wyraziste światło w tle, wyeksponowany logotyp 4F na koszulce.
      Nikola GrbićOliwia DomanskaEast News
      Mężczyzna w koszulce z napisem Polska i logotypami sponsorów trzyma tablet, stoi na tle rozmytej widowni podczas sportowego wydarzenia.
      Nikola Grbić skreślił dwóch siatkarzy przed MŚMarcin GolbaAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja