Michał Kubiak i Fabian Drzyzga znowu razem. Ogłaszają ws. siatkarzy, to będzie hit

Michał Kubiak i Fabian Drzyzga stanowili o sile reprezentacji Polski - pierwszy z nich był kapitanem kadry, z kolei drugi podstawowym rozgrywającym. Razem w biało-czerwonych barwach wywalczyli dwa mistrzostwa świata (w 2014 i 2018 roku) oraz trzy brązowe medale mistrzostw Europy (2011, 2019, 2021). Sięgali też po medale Pucharu Świata i Ligi Narodów.

Na tym koniec wspólnych sukcesów w drużynie narodowej, bo Kubiak w 2022 roku, już po objęciu sterów zespołu przez Nikolę Grbicia, ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Drzyzga oficjalnie "pas" nie powiedział, ale od Serba nie otrzymuje powołań, bo ten od początku stawiał na innych rozgrywających.

Kubiak i Drzyzga wystąpią w Ninja Warrior Polska

Kubiaka i Drzyzgi nie oglądamy nie tylko w polskiej kadrze, ale też w polskiej lidze. Przyjmujący poza ojczyzną występuje od 2014 roku, ma na swoim koncie występy w tureckim Halkbanku Ankara, japońskim Panasonic Panthers i chińskim Beijiing BAIC Motor oraz Shanghai Bright. Ostatnio związał się z wietnamskim Ho Chi Minh City Police.

Drzyzga z kolei z Polski wyjechał rok temu i rozegrał sezon w tureckim Fenerbahce. A w 2025 roku podpisał kontrakt z Shanghai Bright, czyli... byłym klubem Kubiaka. Jak się okazuje, to nie jedyny element łączący obu tych zawodników w ostatnim czasie. W czwartek 28 sierpnia media potwierdzono, że siatkarze pojawią się w programie Ninja Warrior Polska.

"W pierwszym odcinku nowego sezonu Ninja vs Ninja na tor wejdą żyjące legendy polskiej siatkówki - Michał Kubiak i Fabian Drzyzga. Dwaj mistrzowie, którzy zapisali się w historii sportu, teraz spróbują dopisać własny rozdział w historii Ninja Warrior Polska. We wtorek o 20:30 w Polsacie. Bądźcie z nami" - zapowiedziano na profilu programu w mediach społecznościowych.

Fabian Drzyzga w barwach reprezentacji Polski Sylwia Dąbrowa/Polska Press East News

Michał Kubiak Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Michał Kubiak AFP