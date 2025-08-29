Syn polskiego siatkarza poszedł w ślady ojca. Też gra w reprezentacji kraju

Ojciec Bartosza Kurka, Adam, sam w przeszłości grał w reprezentacji Polski, z którą wystąpił m.in. na mistrzostwach Europy w 1993 roku. Jego syn święcił jeszcze większe sukcesy, a na dołożenie kolejnego medalu stanie przed szansą we wrześniu, ponieważ znalazł się w kadrze Nikoli Grbicia na rozgrywane na Filipinach mistrzostwa świata. Podobnie jak Artur Szalpuk, którego ojciec, Jarosław, również ma na swoim koncie występy w kadrze narodowej.

Jeszcze kilka lat temu pewnym punktem reprezentacji był Fabian Drzyzga, którego ojciec w biało-czerwonych barwach rozegrał niemal 300 spotkań, a obecnie jest komentatorem Polsatu Sport. Fabian zresztą w 2011 roku sięgnął po brąz mistrzostw Europy grając w jednej drużynie z... Jakubem Jaroszem, synem byłego reprezentanta kraju, Macieja.

Na tym jednak tego typu historie w polskiej siatkówce się nie kończą. Niewykluczone, że już za jakiś czas w kadrze seniorskiej zadebiutuje kolejny syn byłego siatkarza. Mowa o Michale Grzybie, którego ojciec, Wojciech, przed laty był klasowym środkowym.

Michał Grzyb poszedł w ślady ojca. Już gra w reprezentacji

Wojciech Grzyb seniorską karierę zaczynał w AZS-ie Olsztyn, w którym spędził aż dziewięć lat, sięgając w tym czasie po srebrne i brązowe medale mistrzostw Polski. Na pierwsze złoto czekał do 2012 roku i zwycięską kampanię w barwach Asseco Resovii Rzeszów. W klubie z Podkarpacia rozegrał pięć sezonów, po czym przeniósł się do Trefla Gdańsk, w którym w 2020 roku zakończył karierę. Obecnie pracuje tam jako trener juniorów młodszych, którzy w sezonie 2024/2025 wywalczyli wicemistrzostwo kraju.

Utytułowany środkowy sukcesy święcił też z reprezentacją Polski. W 1997 roku wywalczył mistrzostwo świata juniorów, a w 2006 srebro seniorskich mistrzostw świata. Razem z zawodnikami takimi jak Michał Winiarski, Piotr Gruszka, Paweł Zagumny, Łukasz Kadziewicz, Mariusz Wlazły czy Sebastian Świderski sięgnął po pierwszy od 1974 roku medal mistrzostw świata dla Polski. Teraz szansę na pójście w ślady ojca ma jego syn.

Michał, który w styczniu obchodził 20. urodziny, przygodę z siatkówką zaczynał tam, gdzie kończył ją jego ojciec, czyli w Gdańsku. Zawodnik występujący na pozycji przyjmującego ma już na swoim koncie debiut w PlusLidze, który zaliczył na początku 2023 roku, w meczu Trefla ze Skrą Bełchatów. Grzyb więcej w polskich rozgrywkach nie wystąpił, ale za to zdobywał doświadczenie w drużynach młodzieżowych. A przed rokiem przeniósł się do czeskiego VK Ostrava.

20-latek otrzymał też powołanie od Piotra Grabana na mistrzostwa świata do lat 21, które rozpoczęły się 21 sierpnia w chińskim Jiangmen. Przyjmujący punktował w każdym spotkaniu, a najlepiej spisał się w starciu 1/8 finału z Ukrainą, kiedy to zakończył mecz z 10 punktami na koncie. I chociaż pozycja przyjmującego w seniorskiej reprezentacji jest silnie obsadzona, to niewykluczone, że już za kilka lat Michał Grzyb również otrzyma swoją szansę i zobaczymy go także w dorosłej reprezentacji Polski.

Polsat Sport Polsat Sport