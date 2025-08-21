Cios dla Grbicia tuż przed mistrzostwami. Gwiazda opuszcza zgrupowanie, czarny scenariusz

Okres wakacyjny niemal jak co roku jest intensywny dla siatkarzy grających w drużynach narodowych. Kilka tygodni temu zakończyła się Liga Narodów, która była pierwszym etapem przygotowań do najważniejszej tegorocznej imprezy, a więc mistrzostw świata. Te rozpoczną się 12 września i potrwają do 28 września. Polacy niemal jak zawsze stawiani są w roli faworytów do złotego medalu.

A że już teraz są w bardzo dobrej formie, można było się przekonać podczas wspomnianej Ligi Narodów. W turnieju finałowym biało-czerwoni nie mieli sobie równych i bez straty seta wygrali wszystkie mecze i zdobyli złote medale. Był to jednak przedsmak tego, co siatkarskich kibiców czeka za pół miesiąca. Po krótkim odpoczynku zawodnicy stawili się na zgrupowaniu w Zakopanem.

Kontuzja gwiazdy siatkarskiej kadry. Niezbędne badania

Na południu Polski pojawili się również siatkarze, którzy podczas Ligi Narodów nie grali. Mowa tu m.in. o Bartoszu Kurku, czy Norbercie Huberze. Obaj zawodnicy zmagali się z urazami i dostali od Nikoli Grbicia więcej czasu na odpoczynek. Niestety w czwartkowe popołudnie napłynęły niepokojące wieści z Zakopanego dotyczące środkowego reprezentacji Polski.

Jak poinformował PZPS, zgrupowanie musiał opuścić Huber. Powodem tego były dolegliwości zdrowotne. "W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Hubera, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek. W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba" - czytamy w komunikacie.

Na ten moment nie jest jasne, czy Hubera czeka dłuższa przerwa od treningów i gry, czy to jedynie niegroźna dolegliwość. Tym samym w kadrze Grbicia pojawia się kolejny znak zapytania. Selekcjoner na mistrzostwa będzie mógł zabrać 14 zawodników. Obecnie w Zakopanem trenuje 15 siatkarzy i niewiadomą jest to, który z przyjmujących zostanie skreślony. W przypadku niedostępności Hubera to najprawdopodobniej Poręba będzie w kadrze na siatkarski mundial.

Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe

Nikola Grbić Oliwia Domanska East News