Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cios dla Grbicia tuż przed mistrzostwami. Gwiazda opuszcza zgrupowanie, czarny scenariusz

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Reprezentacja Polski siatkarzy powoli kończy zgrupowanie w Zakopanem przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Atmosfera w kadrze po zwycięstwie w Lidze Narodów jest dobra, ale nie brakuje nieco gorszych informacji płynących ze stolicy polskich Tatr. W oficjalnym komunikacie PZPS poinformowano, że z powodu urazu zgrupowanie musiał opuścić Norbert Huber. Na razie nie wiadomo, jak poważna jest kontuzja środkowego.

Nikola Grbić
Nikola GrbićMarcin GolbaAFP

Okres wakacyjny niemal jak co roku jest intensywny dla siatkarzy grających w drużynach narodowych. Kilka tygodni temu zakończyła się Liga Narodów, która była pierwszym etapem przygotowań do najważniejszej tegorocznej imprezy, a więc mistrzostw świata. Te rozpoczną się 12 września i potrwają do 28 września. Polacy niemal jak zawsze stawiani są w roli faworytów do złotego medalu.

A że już teraz są w bardzo dobrej formie, można było się przekonać podczas wspomnianej Ligi Narodów. W turnieju finałowym biało-czerwoni nie mieli sobie równych i bez straty seta wygrali wszystkie mecze i zdobyli złote medale. Był to jednak przedsmak tego, co siatkarskich kibiców czeka za pół miesiąca. Po krótkim odpoczynku zawodnicy stawili się na zgrupowaniu w Zakopanem.

Zobacz również:

Nie do wiary, czym zajmuje się mama Tomasza Fornala
Sportowe życie

Nie do wiary, czym zajmuje się mama Fornala. Ma bardzo ważną pracę

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Kontuzja gwiazdy siatkarskiej kadry. Niezbędne badania

    Na południu Polski pojawili się również siatkarze, którzy podczas Ligi Narodów nie grali. Mowa tu m.in. o Bartoszu Kurku, czy Norbercie Huberze. Obaj zawodnicy zmagali się z urazami i dostali od Nikoli Grbicia więcej czasu na odpoczynek. Niestety w czwartkowe popołudnie napłynęły niepokojące wieści z Zakopanego dotyczące środkowego reprezentacji Polski.

    Zobacz również:

    Łukasz Kaczmarek (pierwszy z lewej)
    Reprezentacja siatkarzy

    Grbić dał wolne siatkarzowi, ten miał spore problemy. Mówił o tym już dawno temu

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Jak poinformował PZPS, zgrupowanie musiał opuścić Huber. Powodem tego były dolegliwości zdrowotne. "W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Hubera, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek. W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba" - czytamy w komunikacie.

      Na ten moment nie jest jasne, czy Hubera czeka dłuższa przerwa od treningów i gry, czy to jedynie niegroźna dolegliwość. Tym samym w kadrze Grbicia pojawia się kolejny znak zapytania. Selekcjoner na mistrzostwa będzie mógł zabrać 14 zawodników. Obecnie w Zakopanem trenuje 15 siatkarzy i niewiadomą jest to, który z przyjmujących zostanie skreślony. W przypadku niedostępności Hubera to najprawdopodobniej Poręba będzie w kadrze na siatkarski mundial.

      Zobacz również:

      Andrea Giani i Jenia Grebennikov
      MŚ siatkarzy

      Mistrz olimpijski straszy Polaków, brutalna diagnoza. Tego Grbić się nie spodziewał

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Polsat SportPolsat Sport
      Norbert Huber
      Norbert Hubervolleyballworld.commateriały prasowe
      Mężczyzna w średnim wieku w sportowej koszulce z napisem POLSKA, poważny wyraz twarzy, wyraziste światło w tle, wyeksponowany logotyp 4F na koszulce.
      Nikola GrbićOliwia DomanskaEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja