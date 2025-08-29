To ona skradła serce Bartosza Kurka. "Miłość od pierwszego wejrzenia"

29 sierpnia Bartosz Kurek kończy 37 lat. Blisko dekadę swojego życia kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski spędził u boku swojej obecnej małżonki, Anny. Miłość tej dwójki to historia, która mogłaby posłużyć za scenariusz romantycznego filmu - z tą różnicą, że zamiast planu zdjęciowego, tłem ich wspólnej drogi byłby... parkiet siatkarski. Oboje związani z tym samym sportem, oboje z dumą reprezentujący Polskę, a przede wszystkim - zakochani nie tylko w siatkówce, ale i w sobie nawzajem.

Zobaczył ją i przepadł. Anna i Bartosz Kurkowie są małżeństwem od pięciu lat

Anna Kurek, z domu Grejman, urodziła się 8 czerwca 1993 roku w Szczecinie. Od najmłodszych lat związana była z siatkówką - przez lata reprezentowała barwy takich drużyn jak Impel Wrocław czy Chemik Police, zdobywając m.in. mistrzostwo Polski w 2014 roku oraz dwukrotnie triumfując w mistrzostwach Polski juniorek. Choć zakończyła karierę w 2018 roku, w 2024 postanowiła wrócić na parkiet, pokazując, że pasja nie zna terminu ważności.

Z kolei Bartosz Kurek, urodzony w 1988 roku, to jeden z najwybitniejszych siatkarzy w historii polskiej reprezentacji. Jego sukcesy sportowe mówią same za siebie, ale za kulisami wielkiej kariery stała kobieta, która nie tylko go wspierała, ale i motywowała do jeszcze większych wyzwań. Ich ścieżki przecięły się w 2016 roku - wtedy właśnie między nimi zaiskrzyło. Szybko okazało się, że łączy ich coś więcej niż tylko sport.

"Z mojej strony na pewno była to miłość od pierwszego wejrzenia, a co do Ani, to już musicie jej pytać. Jestem ostrożnym facetem, jeśli chodzi o uczucia, ale tutaj od razu wiedziałem, że nie powinienem mieć żadnych obaw" - wyznał Kurek na łamach książki "Ludzie ze złota".

W 2020 roku, już jako narzeczeni, stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie "tak", rozpoczynając kolejny etap wspólnej podróży. Choć oboje prowadzą aktywne i wymagające życia zawodowe, potrafią znaleźć balans między pracą a życiem prywatnym. Anna, mimo powrotu do zawodowej siatkówki, nadal znajduje czas, by wspierać męża z trybun. Regularnie pojawia się na meczach reprezentacji Polski, dopingując nie tylko Bartosza, ale i całą drużynę narodową. Dla kibiców stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych WAGs w polskim sporcie.

Anna i Bartosz Kurkowie na Gali Mistrzów Sportu

Bartosz Kurek

Anna Kurek