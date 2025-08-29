Bartoszowi Kurkowi brakowało słów na scenie, wygrał o włos. "Sukces zespołu"

W piątek Bartosz Kurek obchodzi 37. urodziny. Wraz z Robertem Lewandowskim pokazują, że polscy sportowi herosi z rocznika 1988 nie powiedzieli jeszcze ostatniego, ani nawet przedostatniego słowa. Siatkarz obecnie szykuje się do mistrzostw świata. W 2014 r. zabrakło go w kadrze, która sięgnęła po "domowe" złoto, a w 2022 r. "Biało-Czerwoni" przegrali finał przeciwko Włochom. Jego marzenie o wygraniu czempionatu globu spełniło się pomiędzy tymi dwoma mundialami - w 2018 roku. Został wybrany najlepszym zawodnikiem imprezy.

Tak duże osiągnięcie musiało przynieść za sobą kolejne. 5 stycznia 2019 roku został pierwszym siatkarzem, który sięgnął w naszym kraju po miano najlepszego sportowca roku.

Bartosz Kurek był najlepszym sportowcem Polski. Dziękował całej reprezentacji

- Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie cała drużyna. Panowie, to także wasza nagroda! To nasz wspólny sukces. Brakuje mi słów, żeby opisać to, co czuję. Jestem niezwykle dumny z siebie i całej naszej drużyny. Zdradzę jedną rzecz. Przed rozpoczęciem pracy, trener Heynen poprosił nas, abyśmy napisali na kartkach, co chcemy osiągnąć w 2018 roku. Ja pozwoliłem sobie pomarzyć i napisałem na tej kartce, że chcę wygrać złoty medal mistrzostw świata i zostać MVP całego turnieju. Udało się te marzenia spełnić, ale udało się to zrobić dzięki całej drużynie. Wiem, że się powtarzam, ale to sukces całego naszego zespołu - powiedział na scenie.

Chcę zacytować pewne słowa. Kamil, jesteś Bogiem, a ja tylko na chwilę tutaj wskoczyłem

Skoczka narciarskiego pokonał o włos - miał 68 895 punktów, a mistrz z Zębu 67 244. Trzeci z wynikiem 43 899 pkt był Michał Kubiak.

Kurek wyraził wtedy nadzieję, że w Tokio zespół znowu sprawi, że jej zawodnicy zostaną docenieni w głosowaniach. Niestety nasi zawodnicy podtrzymali wtedy ćwierćfinałową klątwę olimpijską. Kolejne trzy lata przynosiły jednak świetne wyniki kadry, co dało w 2022, 2023 i 2024 roku kolejno czwarte miejsce Kamila Semeniuka, trzecie Aleksandra Śliwki oraz również trzecie Wilfredo Leona. Nikt inny jednak nie powtórzył osiągnięcia 37-latka, nikt nie wszedł na sam szczyt.

Gwiazdor obecnie szykuje się do kolejnych MŚ. Jak wiadomo, będą się one odbywać już nie co cztery lata, a co trzy. Turniej na Filipinach ruszy w piątek 12 września. Z pewnością najważniejszym życzeniem zawodowym Kurka będzie sięgnięcie po kolejny tytuł. W dorobku ma już aż 16 medali z reprezentacją, a rekordzista Paweł Zatorski - 18. Pierwszy drugiego na razie nie dogoni, bo obaj są powoływani, choć atakujący bał się o swoje miejsce.

- Zawsze te ostatnie decyzje są najtrudniejsze. Wiąże się też z tym to, że musimy pożegnać się z kimś, kto był z nami bardzo długo. Oczywiście drżałem o swoje miejsce, nie grałem w tym sezonie w żadnym oficjalnym meczu, więc nie byłem niczego pewny, ale cieszę się, że uzyskałem zaufanie trenera - mówił w czwartek.

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik: Wszystko jest w głowie, to jest wiara. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu LUKASZ KALINOWSKI East News

Bartosz Kurek NATALIA KOLESNIKOVA / AFP AFP

Bartosz Kurek Iwanczuk/Sport/REPORTER East News