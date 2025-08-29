Bartoszowi Kurkowi brakowało słów na scenie, wygrał o włos. "Sukces zespołu"
29 sierpnia 1988 roku na świat przyszedł Bartosz Kurek. Chciałoby się powiedzieć, że reszta jest siatkarską historią i to bardzo bogatą. Na najbliższych mistrzostwach świata będzie walczył o swój 17. medal z reprezentacją Polski. Z pewnością życzeniem na jego przypadające w piątek 37. urodziny jest zdobycie swojego drugiego złota czempionatu globu. Jednak niezależnie od tego, czy się uda, Kurek może się pochwalić wspaniałym CV. Znajduje się w nim osiągnięcie, jakiego nie ma żaden inny polski siatkarz.
W piątek Bartosz Kurek obchodzi 37. urodziny. Wraz z Robertem Lewandowskim pokazują, że polscy sportowi herosi z rocznika 1988 nie powiedzieli jeszcze ostatniego, ani nawet przedostatniego słowa. Siatkarz obecnie szykuje się do mistrzostw świata. W 2014 r. zabrakło go w kadrze, która sięgnęła po "domowe" złoto, a w 2022 r. "Biało-Czerwoni" przegrali finał przeciwko Włochom. Jego marzenie o wygraniu czempionatu globu spełniło się pomiędzy tymi dwoma mundialami - w 2018 roku. Został wybrany najlepszym zawodnikiem imprezy.
Tak duże osiągnięcie musiało przynieść za sobą kolejne. 5 stycznia 2019 roku został pierwszym siatkarzem, który sięgnął w naszym kraju po miano najlepszego sportowca roku.
Bartosz Kurek był najlepszym sportowcem Polski. Dziękował całej reprezentacji
- Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie cała drużyna. Panowie, to także wasza nagroda! To nasz wspólny sukces. Brakuje mi słów, żeby opisać to, co czuję. Jestem niezwykle dumny z siebie i całej naszej drużyny. Zdradzę jedną rzecz. Przed rozpoczęciem pracy, trener Heynen poprosił nas, abyśmy napisali na kartkach, co chcemy osiągnąć w 2018 roku. Ja pozwoliłem sobie pomarzyć i napisałem na tej kartce, że chcę wygrać złoty medal mistrzostw świata i zostać MVP całego turnieju. Udało się te marzenia spełnić, ale udało się to zrobić dzięki całej drużynie. Wiem, że się powtarzam, ale to sukces całego naszego zespołu - powiedział na scenie.
Chcę zacytować pewne słowa. Kamil, jesteś Bogiem, a ja tylko na chwilę tutaj wskoczyłem
Skoczka narciarskiego pokonał o włos - miał 68 895 punktów, a mistrz z Zębu 67 244. Trzeci z wynikiem 43 899 pkt był Michał Kubiak.
Kurek wyraził wtedy nadzieję, że w Tokio zespół znowu sprawi, że jej zawodnicy zostaną docenieni w głosowaniach. Niestety nasi zawodnicy podtrzymali wtedy ćwierćfinałową klątwę olimpijską. Kolejne trzy lata przynosiły jednak świetne wyniki kadry, co dało w 2022, 2023 i 2024 roku kolejno czwarte miejsce Kamila Semeniuka, trzecie Aleksandra Śliwki oraz również trzecie Wilfredo Leona. Nikt inny jednak nie powtórzył osiągnięcia 37-latka, nikt nie wszedł na sam szczyt.
Gwiazdor obecnie szykuje się do kolejnych MŚ. Jak wiadomo, będą się one odbywać już nie co cztery lata, a co trzy. Turniej na Filipinach ruszy w piątek 12 września. Z pewnością najważniejszym życzeniem zawodowym Kurka będzie sięgnięcie po kolejny tytuł. W dorobku ma już aż 16 medali z reprezentacją, a rekordzista Paweł Zatorski - 18. Pierwszy drugiego na razie nie dogoni, bo obaj są powoływani, choć atakujący bał się o swoje miejsce.
- Zawsze te ostatnie decyzje są najtrudniejsze. Wiąże się też z tym to, że musimy pożegnać się z kimś, kto był z nami bardzo długo. Oczywiście drżałem o swoje miejsce, nie grałem w tym sezonie w żadnym oficjalnym meczu, więc nie byłem niczego pewny, ale cieszę się, że uzyskałem zaufanie trenera - mówił w czwartek.