Finał MŚ siatkarek. Turcja - Włochy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Turcja - Włochy w finale mistrzostw świata siatkarek zaplanowano na niedzielę 7 września, a spotkanie rozpocznie się o godz. 14:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Turcja - Włochy. O której godzinie finał mistrzostw świata? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Dla polskich siatkarek mistrzostwa świata rozgrywane w Tajlandii zakończyły się na etapie ćwierćfinału. Podopieczne Stefano Lavariniego zostały rozgromione przez Włoszki i musiały pożegnać się z marzeniami o medalu. Nie oznacza to jednak końca emocji związanych z turniejem, ponieważ dopiero w niedzielę 7 września zapadną kluczowe rozstrzygnięcia.

Japonia - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Turcja z Ebrar Karakurt w składzie uzupełniła listę półfinalistek VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Turcji po raz pierwszy w historii awansowały do czołowej czwórki MŚ RUNGROJ YONGRIT PAP/EPA

Włoskie siatkarki Marcin Golba/Nur Photo AFP