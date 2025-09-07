Partner merytoryczny: Eleven Sports

Finał MŚ siatkarek. Turcja - Włochy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Dobiegają końca siatkarskie mistrzostwa świata kobiet - już dzisiaj dowiemy się, która drużyna sięgnie w Tajlandii po upragnione złoto. W wielkim finale zmierzą się reprezentacje Turcji oraz Włoch. O której grają siatkarki? O której finał MŚ Turcja - Włochy? Gdzie oglądać? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Siatkarki reprezentacji Włoch
Siatkarki reprezentacji Włochvolleyball worldmateriały prasowe

Mecz Turcja - Włochy w finale mistrzostw świata siatkarek zaplanowano na niedzielę 7 września, a spotkanie rozpocznie się o godz. 14:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Turcja - Włochy. O której godzinie finał mistrzostw świata? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Dla polskich siatkarek mistrzostwa świata rozgrywane w Tajlandii zakończyły się na etapie ćwierćfinału. Podopieczne Stefano Lavariniego zostały rozgromione przez Włoszki i musiały pożegnać się z marzeniami o medalu. Nie oznacza to jednak końca emocji związanych z turniejem, ponieważ dopiero w niedzielę 7 września zapadną kluczowe rozstrzygnięcia.

W pierwszym półfinale, który rozegrano w sobotę, Turczynki po emocjonującym spotkaniu pokonały Japonki i zagwarantowały sobie co najmniej srebro. Mistrzyniom Europy nie pozostało nic innego, jak poczekać na wyłonienie swoich rywalek - te poznały po meczu Włoszek z Brazylijkami. Górą były zawodniczki Julio Velasco i to one zagrają z reprezentacją Turcji w niedzielnym finale.

Mecz Turcja - Włochy w finale mistrzostw świata siatkarek zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:30. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport.

Mistrzostwa Świata (K)
Finał
07.09.2025
14:30
Do meczu:
Wszystko o meczu

