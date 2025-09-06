Sebastian Świderski nie kryje trudnej prawdy. Szef PZPS ostrzegł kadrę Grbicia

Reprezentacja Polski w efektownym stylu sięgnęła po złoto Ligi Narodów, czym potwierdziła, że podczas rozgrywanych na Filipinach mistrzostw świata będzie jednym z faworytów do złota. Później "Biało-Czerwoni" wprawdzie zaliczyli wpadkę podczas Memoriału Huberta Wagnera, bo przegrali dwa z trzech spotkań, ale zarówno sami zawodnicy, jak i kibice naszej kadry, zdają sobie doskonale sprawę z tego, że nie jest to żaden wyznacznik formy. Ta ma bowiem nadejść podczas czempionatu.

O tym, że drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia dysponuje olbrzymim potencjałem, świadczy ostatnia wygrana przed polską publicznością - "Biało-Czerwoni" podczas sparingu w Łodzi pewnie ograli Brazylię, dzięki czemu na Filipiny polecą w doskonałych nastrojach. Sam selekcjoner w rozmowie z dziennikarzami zauważył progres swoich zawodników.

"Są rzeczy, które robiliśmy dobrze. Potem, im dłużej trwał mecz, także atakowaliśmy lepiej. To nie są duże różnice względem memoriału, ale ja widzę progres, zaczynamy grać lepiej i to jest najważniejsze" - mówił po meczu z "Canarinhos".

Sebastian Świderski wprost przed MŚ siatkarzy. Oto faworyci

Wylot polskiej kadry zaplanowano na sobotę 6 września, pierwszy mecz mistrzostw, przeciwko Rumunii, nasi reprezentanci zagrają tydzień później. A to oznacza, że będą mieli jeszcze czas na przygotowania, na co zwrócił uwagę Sebastian Świderski. "Turniej zaczyna się już za kilka dni, ale będzie jeszcze chwila dla chłopaków na aklimatyzację na miejscu. Będziemy na nich oczywiście liczyć, kibicować, wspierać i wierzyć w to, że wrócą z medalem" - powiedział cytowany przez Polską Agencję Prasową.

I chociaż złoto Ligi Narodów oraz ogranie Brazylii mogą sprawić, że kibice polskiej kadry popadną w hurraoptymizm, to słowa prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej zdają się studzić te nastroje. Świderski rzecz jasna wierzy w medal i liczy na krążek czempionatu, ale jednocześnie ostrzega - o miejsce na podium będzie biło się kilka mocnych reprezentacji.

Włosi w każdym turnieju są niezwykle groźni, ale jest też przecież Brazylia, zawsze mocne Stany Zjednoczone. No i oczywiście pamiętajmy o mistrzach olimpijskich. Francja to ekipa, która na każdym turnieju pokazuje się z najlepszej strony i walczy do samego końca

Były siatkarz, a obecnie sternik federacji, jednocześnie podkreślił, że niezależnie od tego, na kogo Polacy będą trafiać w fazie pucharowej, muszą po prostu "robić swoje". "Po prostu wygrywać z poszczególnymi rywalami i krok po kroku wspinać się po tej turniejowej drabince po upragniony złoty medal" - powiedział.

