Chcą przeprowadzki Lewandowskiego. Podjęto pierwsze kroki. Sensacyjny zwrot

Powoli można zacząć się gubić we wszelkich informacjach, jakie pojawiają się na temat Roberta Lewandowskiego i jego losów w FC Barcelona. Kontrakt Polaka obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku i na razie nie ma gwarancji ani co do tego, że umowa zostanie przedłużona, ani co do tego, że Lewandowski zakończy przygodę w stolicy Katalonii. Rozmowy na ten temat na pewno przybiorą na sile w najbliższym czasie.

Do momentu opublikowania oficjalnych wieści ze strony katalońskiego klubu będą pojawiały się plotki dotyczące Lewandowskiego. Jak na razie napastnik był łączony z paroma klubami, a najczęściej wymieniany był AC Milan. Włosi chcieliby ściągnąć Polaka nawet zimą, ale to wydaje się niemożliwe, bo zawodnik chce kontynuować grę w Blaugranie. I to nie tylko do połowy przyszłego roku.

Lewandowski wyleci z Europy? Sensacyjne doniesienia o przyszłości piłkarza

Z najnowszych wiadomości jakie płyną z Półwyspu Iberyjskiego jasno wynika, że Lewandowski jest zdeterminowany, aby pozostać w Barcelonie na co najmniej kolejny rok. Polak ma być nawet gotowy obniżyć swoje zarobki, o czym według katalońskiego "Sportu" Pini Zahavi - agent zawodnika - ma rozmawiać z Joanem Laportą. Na efekty rozmów będzie trzeba jednak poczekać.

Tymczasem dość sensacyjne wiadomości w "Kanale Sportowym" przekazał Marek Jóźwiak. Były reprezentant Polski w programie przekazał, że dostał informację od zaufanych osób, które mówią, iż Inter Miami rozpoczął już poszukiwania domu dla napastnika. "Szukali domu dla Roberta Lewandowskiego. Otrzymałem wiadomość od osoby bardzo dobrze zorientowanej w tych sprawach" - przekazał Jóźwiak.

Właścicielem Interu Miami, który na co dzień występuje w MLS, jest David Beckham, a w ekipie z południowego wschodu Stanów Zjednoczonych występuje Leo Messi. To o tyle zaskakująca informacja, że jeszcze kilka tygodni temu media twierdziły, że Lewandowski nie jest zainteresowany wyprowadzką z Hiszpanii i nie chciałby przeprowadzać się ani do Stanów, ani do Arabii Saudyjskiej, skąd również miał mieć oferty.

Rozwiń

FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026 Urbanandsport AFP

Co dalej z Lewandowskim w Barcelonie? MATTHIEU MIRVILLE AFP