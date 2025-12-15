Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw Świątek, a teraz jeszcze "Lewy". Fatalny komunikat dla polskich kibiców

To nie był dobry dzień dla sympatyków Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego. Najpierw najlepsza polska tenisistka znalazła się w cieniu Aryny Sabalenki w plebiscycie WTA Player Awards, a kilka godzin później opublikowano ranking IFFHS grupujący najlepszych piłkarzy roku 2025 - bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski całkiem niedawno okazywał się jego zwycięzcą dwukrotnie z rzędu. Tym razem może tylko pogratulować młodszym konkurentom.

Po lewej mężczyzna w białej koszulce piłkarskiej z orłem na piersi oraz numerem 9, po prawej kobieta w sportowej czapce i bluzce, trzymająca rakietę tenisową z widocznymi logotypami sponsorów.
Robert Lewandowski i Iga Świątek Łukasz ŻurekAFP

Pod skrótem IIFHS kryje się Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu. Najlepszych piłkarzy globu szereguje w cyklu rocznym. Zupełnie niedawno polscy kibice mieli powody do sporej satysfakcji - edycja po edycji.

W latach 2020 i 2021 zwycięzcą plebiscytu okazywał się Robert Lewandowski. Za każdym razem była to dla niego nagroda pocieszenia. Gratulacje odbierał niejako w cieniu Złotej Piłki, która dwukrotnie nie trafiła w jego ręce, mimo że taki scenariusz wydawał się najbardziej prawdopodobny.

Robert Lewandowski pominięty. Ranking IFFHS tym razem bez polskiego snajpera

IFFHS lubuje się w rankingach i zestawieniach zbiorczych. W maju tego roku stowarzyszenie opublikowało ranking najlepszych piłkarzy wszech czasów. Lewandowskiego też w nim wówczas nie uwzględniono.

Pierwszą trójkę rankingu za rok 2025 tworzą Ousmane Dembele (153 pkt), Lamine Yamal (97 pkt) i Harry Kane (62 pkt).

    Paris SG i Barcelona zdominowały resztę stawki. Mają w zestawieniu po trzech przedstawicieli. "Dumę Katalonii" reprezentują jeszcze Pedri i Raphinha, z kolei tegorocznego triumfatora Ligi Mistrzów - Vitinha i Achraf Hakimi.

    Spośród zwycięzców pięciu poprzednich edycji w zestawieniu uwzględniony został jedynie Erling Haaland. Szczegóły w poście zamieszczonym niżej.

    O nieudanym wyścigu Igi Świątek z Aryną Sabalenką szerzej przeczytasz TUTAJ.

