Najpierw Świątek, a teraz jeszcze "Lewy". Fatalny komunikat dla polskich kibiców

Pod skrótem IIFHS kryje się Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu. Najlepszych piłkarzy globu szereguje w cyklu rocznym. Zupełnie niedawno polscy kibice mieli powody do sporej satysfakcji - edycja po edycji.

W latach 2020 i 2021 zwycięzcą plebiscytu okazywał się Robert Lewandowski. Za każdym razem była to dla niego nagroda pocieszenia. Gratulacje odbierał niejako w cieniu Złotej Piłki, która dwukrotnie nie trafiła w jego ręce, mimo że taki scenariusz wydawał się najbardziej prawdopodobny.

Robert Lewandowski pominięty. Ranking IFFHS tym razem bez polskiego snajpera

IFFHS lubuje się w rankingach i zestawieniach zbiorczych. W maju tego roku stowarzyszenie opublikowało ranking najlepszych piłkarzy wszech czasów. Lewandowskiego też w nim wówczas nie uwzględniono. Więcej na ten temat TUTAJ.

Pierwszą trójkę rankingu za rok 2025 tworzą Ousmane Dembele (153 pkt), Lamine Yamal (97 pkt) i Harry Kane (62 pkt).

Paris SG i Barcelona zdominowały resztę stawki. Mają w zestawieniu po trzech przedstawicieli. "Dumę Katalonii" reprezentują jeszcze Pedri i Raphinha, z kolei tegorocznego triumfatora Ligi Mistrzów - Vitinha i Achraf Hakimi.

Spośród zwycięzców pięciu poprzednich edycji w zestawieniu uwzględniony został jedynie Erling Haaland. Szczegóły w poście zamieszczonym niżej.

O nieudanym wyścigu Igi Świątek z Aryną Sabalenką szerzej przeczytasz TUTAJ.

Rozwiń

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 15.12.2025. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP

Lamine Yamal Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Harry Kane SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP