Argentyńczyk wyjechał z Polski, teraz ogłasza. To myśli o poziomie PlusLigi

Reprezentacja Argentyny zajęła dopiero 12. miejsce w fazie zasadniczej Ligi Narodów, przez co nie awansowała do turnieju finałowego. Podopieczni Marcelo Mendeza mieli więc więcej czasu na przygotowania do mistrzostw świata, a kolejne spotkania rozegrali dopiero podczas Memoriału Huberta Wagnera w Krakowie. Wygrali wszystkie trzy, ogrywając Brazylię, Serbię i Polskę.

"Nasze ostatnie spotkanie przed przyjazdem do Polski rozegraliśmy ponad miesiąc wcześniej w Lidze Narodów, wiec jestem szczęśliwy, że mogliśmy przyjechać do Krakowa na ten wspaniały turniej i zmierzyć się z mocnymi rywalami. Wygrywanie spotkań i to w dobrym stylu jest dla nas również bardzo ważne" - przyznał Mendez w rozmowie z plusliga.pl.

"Albicelestes" podczas rozgrywanych na Filipinach mistrzostw świata zagrają z Francją, Finlandią i Koreą Południową. Argentyński trener zwrócił uwagę przede wszystkim na "Trójkolorowych", którzy są aktualnymi mistrzami olimpijskimi i na pewno są w stanie pokazać się z bardzo dobrej strony. Nie lekceważy też pozostałych rywali.

Kolejne dwa zespoły w naszej grupie też nie są złe. Finlandia wygrała przecież w tym roku Złotą Ligę Europejską. Korea rozgrywała w ostatnim czasie sparingi, więc mamy materiały do analizy i zobaczymy jak ta rywalizacja się ułoży

Marcelo Mendez o siatkówce w Polsce. "Jedna z najsilniejszych na świecie"

Mendez dał też jasno do zrozumienia, co sądzi o poziomie siatkówki w Polsce. Docenił naszą reprezentację, stawiając ją, obok Francji, w roli faworyta do sięgnięcia po złoto mistrzostw świata. Ciepłych słów nie szczędził też pod adresem PlusLigi, którą zresztą zna doskonale, bo najpierw przez kilka miesięcy prowadził Asseco Resovię Rzeszów, później przez trzy lata pracował z JSW Jastrzębskim Węglem.

"Co do Polski, to na pewno byłem tutaj bardzo szczęśliwy. PlusLiga jest na pewno jedną z najsilniejszych lig na świecie, podobnie jak liga włoska. W Polsce przeżyłem wiele niesamowitych momentów, które zawsze będę miło wspominał. Nie jest również wykluczone, że w przyszłości jeszcze wrócę do pracy w PlusLidze" - powiedział szkoleniowiec, który w sezonie 2025/2026 poprowadzi włoski Itas Trentino.

Polsat Sport Polsat Sport

Marcelo Mendez AFP

Marcelo Mendez w rozmowie z siatkarzami Jastrzębskiego Węgla AA/ABACA/Abaca/East News East News

Marcelo Mendez w Jastrzębskim Węglu pracował z Łukaszem Kaczmarkiem Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter