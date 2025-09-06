Klęska polskich siatkarek już ma konsekwencje. Nowe wieści, wszystko potwierdzone

Polskie siatkarki leciały na mistrzostwa świata do Tajlandii po kolejnych świetnych występach w Lidze Narodów. To lato było wyjątkowe, bo trzeci z rzędu brązowy medal rozgrywek wywalczyły przed własną publicznością, w wypełnionej kibicami Atlas Arenie w Łodzi. Tym samym potwierdziły swoją przynależność do światowej czołówki. Trener i zawodniczki podkreślali jednak, że najważniejszym turniejem lata pozostają mistrzostwa świata.

Te jednak nie poszły po myśli polskich siatkarek. Co prawda wygrały rywalizację w grupie z kompletem zwycięstw, a potem po tie-breaku wyeliminowały reprezentację Belgii, ale w meczu z mocniejszym przeciwnikiem, reprezentacją Włoch, nie miały większych szans. Skończyło się dotkliwą porażką 0:3, już drugą w tym sezonie - wcześniej takim samym wynikiem zakończył się mecz obu drużyn w półfinale Ligi Narodów w Łodzi.

"Mistrzostwa świata nie były najlepsze w naszym wykonaniu. Od początku miałyśmy swoje problemy. Wierzyłam w przełamanie. Ciągle pukamy do topowych zespołów, ale ciągle czegoś nam brakuje. Kolejny raz ten turniej pokazał, że musimy dalej pracować" - przyznała w rozmowie z Interia Sport Agnieszka Korneluk, kapitan kadry.

Zmiana po porażce z Włoszkami. Polskie siatkarki spadają w rankingu

Polska po raz czwarty z rzędu odpadła w ćwierćfinale wielkiego turnieju. Od 2022 r. przegrywała kolejno mecze o półfinał mistrzostw świata, mistrzostw Europy, igrzysk olimpijskich i teraz ponownie mundialu. Porażka z Włochami kosztowała je także kilka - dokładnie 5,36 - punktów do rankingu FIVB.

W nim do soboty "Biało-Czerwone" zajmowały trzecią pozycję - najwyższą w historii. Na tak wysokie miejsce sumiennie pracowały w ostatnich sezonach, gdy pod wodzą Lavariniego wykonywały duży skok jakościowy.

Wykonaliśmy już wielkie kroki do przodu w poprzednich sezonach i było oczywiste, że do stawiania kolejnych potrzebna będzie jeszcze cięższa praca. I może te następne kroki nie będą aż tak widoczne, ale za każdym razem staramy się coś dodać, wyciągnąć coś z każdego meczu

W sobotę jednak jego zespół stracił miejsce na podium rankingu FIVB. Wypadł z pierwszej trójki po spotkaniu półfinałowym Turcji z Japonią. Z batalii o finał MŚ zwycięsko wyszły mistrzynie Europy, które po zaciętym spotkaniu wygrały 3:1. To oznaczało dla Turcji zysk 9,19 punktu i awans na trzecią pozycję w rankingu. Polki spadły na czwartą pozycję, Japonia mimo straty punktów w sobotę pozostaje na piątym miejscu.

Ostateczny ranking na koniec sezonu będzie znany po zakończeniu mistrzostw świata. Turczynki mogą jeszcze poprawić swój dorobek punktowy w finale, a Japonki w meczu o trzecie miejsce. Ich rywalki wyłoni spotkanie Włochy - Brazylia.

