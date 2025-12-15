Szok. Lech Poznań nagle pożegnał trenera. Jest oficjalny komunikat

Lech Poznań jak co roku przed startem sezonu celuje w mistrzostwo Polski i to jest główne założenie ludzi zarządzających klubem. Wygrana w PKO BP Ekstraklasie bez wątpienia zawsze będzie w Wielkopolsce priorytetem. Zapewnić to ma trener Niels Frederiksen, który dostał kilku bardzo dobrych piłkarzy przed sezonem.

Mowa przede wszystkim o Luisie Palmie, który wprowadził się do drużyny na tyle dobrze, że kibice domagają się jego wykupienia za kwotę rzędu kilku milionów euro. Sam Frederiksen przeżywał już w tym sezonie trudniejsze chwile, gdy w mediach społecznościowych było wokół niego goręcej.

Lech traci trenera. Jest komunikat

Wówczas część kibiców zastanawiała się nawet, czy czas Duńczyka w Poznaniu nie dobiegł końca. Frederiksen w drużynie pozostał i do lidera tabeli - Wisły Płock traci cztery punkty, mając jeden mecz do rozegrania w zapasie. Sytuacja jest dobra do ataku. W rundzie letniej sztab Duńczyka będzie jednak słabszy.

Jak się bowiem okazuje, z Poznania niespodziewanie odszedł Markus Uglebjerg, który był asystentem Frederiksena. "Po ostatnim meczu w 2025 roku z Lechem Poznań pożegna się trener Markus Uglebjerg, który od lata był asystentem szkoleniowca pierwszej drużyny, Nielsa Frederiksena" - czytamy w komunikacie.

- Trener Markus Uglebjerg z powodów osobistych żegna się po rundzie jesiennej z naszym klubem. Bardzo dziękujemy mu za kilka miesięcy pracy i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej - powiedział Tomasz Rząsa cytowany przez klubowe media. Pozostanie pytanie, jak i czy w ogóle Lech oraz Frederiksen postanowią zastąpić młodego asystenta.

