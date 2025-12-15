Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szok. Lech Poznań nagle pożegnał trenera. Jest oficjalny komunikat

Rafał Sierhej

Lech Poznań w tym sezonie przeżywał nieco trudniejszy moment, gdy można było nawet dostrzec pewne głosy kibiców nawołujące do rozstania z Nielsem Frederiskenem. Duńczyk na stanowisku pozostał i sytuację odwrócił. Jak się jednak okazuje, w rundzie wiosennej sztab szkoleniowy "Kolejorza będzie słabszy. Lech ogłosił oficjalnie odejście jednego z trenerów.

Trzech mężczyzn ubranych w sportowe bluzy siedzi na ławce rezerwowych podczas meczu piłkarskiego, jeden z nich opiera rękę na oparciu fotela, dwoje patrzy uważnie przed siebie, w tle widoczne elementy stadionu i torby sportowe.
Sztab szkoleniowy Lecha PoznańGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Lech Poznań jak co roku przed startem sezonu celuje w mistrzostwo Polski i to jest główne założenie ludzi zarządzających klubem. Wygrana w PKO BP Ekstraklasie bez wątpienia zawsze będzie w Wielkopolsce priorytetem. Zapewnić to ma trener Niels Frederiksen, który dostał kilku bardzo dobrych piłkarzy przed sezonem.

Mowa przede wszystkim o Luisie Palmie, który wprowadził się do drużyny na tyle dobrze, że kibice domagają się jego wykupienia za kwotę rzędu kilku milionów euro. Sam Frederiksen przeżywał już w tym sezonie trudniejsze chwile, gdy w mediach społecznościowych było wokół niego goręcej.

Lech traci trenera. Jest komunikat

Wówczas część kibiców zastanawiała się nawet, czy czas Duńczyka w Poznaniu nie dobiegł końca. Frederiksen w drużynie pozostał i do lidera tabeli - Wisły Płock traci cztery punkty, mając jeden mecz do rozegrania w zapasie. Sytuacja jest dobra do ataku. W rundzie letniej sztab Duńczyka będzie jednak słabszy.

Jak się bowiem okazuje, z Poznania niespodziewanie odszedł Markus Uglebjerg, który był asystentem Frederiksena. "Po ostatnim meczu w 2025 roku z Lechem Poznań pożegna się trener Markus Uglebjerg, który od lata był asystentem szkoleniowca pierwszej drużyny, Nielsa Frederiksena" - czytamy w komunikacie.

- Trener Markus Uglebjerg z powodów osobistych żegna się po rundzie jesiennej z naszym klubem. Bardzo dziękujemy mu za kilka miesięcy pracy i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej - powiedział Tomasz Rząsa cytowany przez klubowe media. Pozostanie pytanie, jak i czy w ogóle Lech oraz Frederiksen postanowią zastąpić młodego asystenta.

Trener podczas meczu piłkarskiego gestykulujący przy linii bocznej boiska, w tle widzowie i personel techniczny.
Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, podczas meczu z Crveną ZvezdąMonika WantołaINTERIA.PL
Starszy mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy siedzi na stadionowej ławce trenerskiej, ubrany w jasnoniebieską koszulę, w tle widoczne są logo klubu piłkarskiego Lech Poznań na oparciach foteli.
Trener Lecha Poznań Niels FrederiksenLukasz GdakEast News
Starszy mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy ubrany w granatowy sweter i jasnoniebieską koszulę stoi na tle rozmytych sylwetek innych osób w jasnych ubraniach, najprawdopodobniej na ławce rezerwowych podczas wydarzenia sportowego.
Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań. Przed jego zespołem teraz starcie w eliminacjach LMMonika WantołaINTERIA.PL

