Szok. Lech Poznań nagle pożegnał trenera. Jest oficjalny komunikat
Lech Poznań w tym sezonie przeżywał nieco trudniejszy moment, gdy można było nawet dostrzec pewne głosy kibiców nawołujące do rozstania z Nielsem Frederiskenem. Duńczyk na stanowisku pozostał i sytuację odwrócił. Jak się jednak okazuje, w rundzie wiosennej sztab szkoleniowy "Kolejorza będzie słabszy. Lech ogłosił oficjalnie odejście jednego z trenerów.
Lech Poznań jak co roku przed startem sezonu celuje w mistrzostwo Polski i to jest główne założenie ludzi zarządzających klubem. Wygrana w PKO BP Ekstraklasie bez wątpienia zawsze będzie w Wielkopolsce priorytetem. Zapewnić to ma trener Niels Frederiksen, który dostał kilku bardzo dobrych piłkarzy przed sezonem.
Mowa przede wszystkim o Luisie Palmie, który wprowadził się do drużyny na tyle dobrze, że kibice domagają się jego wykupienia za kwotę rzędu kilku milionów euro. Sam Frederiksen przeżywał już w tym sezonie trudniejsze chwile, gdy w mediach społecznościowych było wokół niego goręcej.
Lech traci trenera. Jest komunikat
Wówczas część kibiców zastanawiała się nawet, czy czas Duńczyka w Poznaniu nie dobiegł końca. Frederiksen w drużynie pozostał i do lidera tabeli - Wisły Płock traci cztery punkty, mając jeden mecz do rozegrania w zapasie. Sytuacja jest dobra do ataku. W rundzie letniej sztab Duńczyka będzie jednak słabszy.
Jak się bowiem okazuje, z Poznania niespodziewanie odszedł Markus Uglebjerg, który był asystentem Frederiksena. "Po ostatnim meczu w 2025 roku z Lechem Poznań pożegna się trener Markus Uglebjerg, który od lata był asystentem szkoleniowca pierwszej drużyny, Nielsa Frederiksena" - czytamy w komunikacie.
- Trener Markus Uglebjerg z powodów osobistych żegna się po rundzie jesiennej z naszym klubem. Bardzo dziękujemy mu za kilka miesięcy pracy i życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej - powiedział Tomasz Rząsa cytowany przez klubowe media. Pozostanie pytanie, jak i czy w ogóle Lech oraz Frederiksen postanowią zastąpić młodego asystenta.