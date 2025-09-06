Kapitalny bój o finał MŚ. Prowokacje, cios rywalek i taka odpowiedź

Reprezentacje Turcji i Japonii sąsiadują w rankingu FIVB, zajmując w nim odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Wygrana w sobotnim spotkaniu dawała zwycięzcy nie tylko awans na podium - kosztem reprezentacji Polski - ale i pewny medal mistrzostw świata.

Spotkanie miało mnóstwo podtekstów. Z perspektywy Turcji miał być to rewanż za niespodziewaną porażkę w Łodzi. W lipcu, w ćwierćfinale Ligi Narodów, tie-break w Atlas Arenie dał zwycięstwo Japonii. Po porażce tureccy działacze zareagowali nerwowo, trener Daniele Santarelli musiał się im tłumaczyć. Po stronie japońskiej podwójnie zmotywowany był trener Ferhat Akbas, Turek, były selekcjoner tamtejszej reprezentacji.

MŚ siatkarzy. USA - Turcja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Japonia nokautuje w pierwszym secie. A potem taka odpowiedź mistrzyń Europy

Wystarczyły trzy pierwsze akcje, by dostrzec, kto może liczyć w Bangkoku na większe wsparcie. Kibice dopisali, w ośmiotysięcznej hali Hua Mak było niewiele wolnych miejsc, ale to akcje Japonek wzbudzały głośniejszy aplauz. I to mimo sporej, nieźle zorganizowanej grupy fanów z Turcji.

Początek spotkania był wyrównany, ale to Japonia potrafiła zyskać dwa punkty przewagi. W końcu zresztą zaczęła budować większą zaliczkę, prowadząc 14:11. Japonki zaskakiwały Ebrar Karakurt, jedną z największych gwiazd zwycięskiego ćwierćfinału Turczynek z Amerykankami. Karakurt na półfinał przygotowała nową fryzurę, farbując włosy na intensywny róż. W pierwszym secie zaskakiwały ją jednak "kiwki" rywalek, Japonki bezlitośnie obijały też jej blok, wyprowadzając siatkarkę z równowagi. W końcu, przy stanie 18:12, Santarelli ściągnął ją z boiska. Ale żadne zmiany nie pomogły, Japonia rozbiła Turcję 25:16.

Po stronie mistrzyń Europy nie zawodziła właściwie tylko Melissa Vargas, która w pierwszym secie zdobyła siedem punktów. Drugą partię Turczynki otworzyły jednak bardzo dobrze, od prowadzenia 6:3. Wszystkiemu towarzyszyły coraz mocniejsze grzmoty, bo nad Bangkokiem rozpętała się burza. A na boisku coraz mocniej wybrzmiewała przewaga Turcji, która wzrosła z czasem do pięciu punktów. Japonki na chwilę nieco zmniejszyły straty blokiem, ale po chwili na siatce dominować zaczęły wyższe od nich rywalki. Turcja zrewanżowała się przeciwniczkom wysoką wygraną 25:17.

Japonia była blisko tie-breaka. Ale to Turczynki napisały historię

Początek trzeciego seta to nadal przewaga Turczynek, które znów szybko uciekły na trzy punkty. Japonki ruszyły w pogoń, ich liderką była Mayu Ishikawa, ale nie potrafiły doprowadzić do remisu. Fenomenalnie prezentowała się Vargas, która już po trzech setach miała na koncie 20 punktów. Turcja utrzymywała przewagę dzięki sile ognia, nie pomagała nawet ambitna walka Japonek w obronie. Akbas szukał pomocy wśród rezerwowych, ale recepty na rodaczki nie znalazł. Mistrzynie Europy wygrały 25:18.

Japonki podjęły jednak jeszcze walkę. Czwartego seta rozpoczęły odważnie, objęły prowadzenie 8:7. Na boisku trwała wyrównana rywalizacja, w hali było coraz głośniej, a Karakurt reagowała coraz bardziej prowokacyjnie. W końcu Japonia objęła prowadzenie 16:14 i Santarelli poprosił o przerwę. Dwa punkty do przewagi zespołu z Azji dołożyła kapitalnymi zagrywkami Wada. Japonia prowadziła już 22:18, ale rywalki zdołały dopaść je tuż przed końcem seta i doprowadzić do gry na przewagi. A w niej wygrały 27:25 i mogły świętować pierwszy finał MŚ w swojej historii.

Drugiego finalistę wyłoni hit z udziałem Włoszek, które wyeliminowały z turnieju reprezentację Polski. Mistrzynie olimpijskie, jak w finale Ligi Narodów w Łodzi, zagrają z reprezentacją Brazylii.

Z Bangkoku Damian Gołąb

Siatkarki reprezentacji Turcji po raz pierwszy w historii awansowały do czołowej czwórki MŚ RUNGROJ YONGRIT PAP/EPA

Kadr z meczu Japonia - Turcja, atakuje Yukiko Wada RUNGROJ YONGRIT PAP/EPA

Siatkarki reprezentacji Japonii RUNGROJ YONGRIT PAP/EPA