Tie-break zdecydował o miejscu w finale MŚ siatkarek. Polka w centrum wydarzeń

Damian Gołąb

Kapitalna seria Włoszek trwa. Siatkarki, które w środę wyeliminowały z mistrzostw świata reprezentację Polski, zagrają o złoto turnieju w Tajlandii po 35. wygranej z rzędu. W Bangkoku stoczyły pięciosetową batalię z Brazylią, wspieraną przez większość ośmiotysięcznej publiczności w hali Hua Mak. Po kapitalnym spotkaniu w finale meldują się jednak mistrzynie olimpijskie, ale to już było widowisko godne najlepszych zespołów świata. Spotkanie prowadziła arbiter z Polski - Agnieszka Michlic.

MŚ siatkarek. Włoszki po wyeliminowaniu Polek stanęły przed znacznie trudniejszym zadaniem
MŚ siatkarek. Włoszki po wyeliminowaniu Polek stanęły przed znacznie trudniejszym zadaniemVolleyballWorldmateriały prasowe

To miał być rewanż za finał Ligi Narodów w Łodzi. Wówczas, mimo dramatu kontuzjowanej Alice Degradi, to Włoszki okazały się lepsze i potwierdziły swoją dominację. Do sobotniego półfinału przystąpiły niepokonane od ponad roku, po gładkim zwycięstwie w ćwierćfinale z Polską. Choć Brazylia też wygrała ostatni mecz 3:0, to jednak Francuzki postawiły się im dużo bardziej niż "Biało-Czerwone" Włoszkom.

"Czujemy się mocne przed półfinałem. Najlepiej, jak to tylko możliwe. Jestem bardzo podekscytowana przed tym meczem" - deklarowała jednak przed spotkaniem Julia Bergmann, jedna z gwiazd "Kanarkowych".

Kapitalne widowisko w Bangkoku. Brazylijki nacisnęły, Włoszki odpowiedziały

To właśnie jej zespół mógł liczyć na większe wsparcie trybun w Bangkoku. Tajlandzcy kibice niemal wypełnili halę i od początku było słychać, że to Brazylijkom sprzyjają bardziej. Największy aplauz wywoływały zagrania Gabi Guimaraes, niedoścignionej idolki tutejszych fanów. A Brazylia, jakby niesiona tym dopingiem, rozpoczęła kapitalnie. Po ataku Gabi prowadziła już 11:6. Włoszki nie potrafiły się temu przeciwstawić, błędy popełniała nawet Paola Egonu, którą dość szybko zmieniła Ekaterina Antropova.

W pewnym momencie Brazylia prowadziła już siedmioma punktami. Dopiero wtedy mistrzynie olimpijskie zaczęły odrabiać straty. I to bardzo skutecznie, bo przed końcówką Brazylia prowadziła tylko 23:22. Tyle że w ostatnich akcjach to Włoszki się pogubiły i drużyna z Ameryki Południowej wygrała 25:22.

Miłosz Majka o młodych polskich siatkarkach: Potencjał jest bardzo duży. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Na drugiego seta Włoszki wyszły już Antropovą. I tym razem to one uciekły rywalkom na trzy punkty. Poprawiły grę w obronie, były w stanie wyprowadzać kontrataki. Ale podobnie jak Brazylia w pierwszym secie, tak i one straciły przewagę. Rywalki poprawiły zagrywkę, za tym poszły punkty blokiem i remis 12:12. Pod siatką było coraz goręcej, trenerzy obu drużyn starali się wywierać presję na polskiej arbiter Agnieszce Michlic. To mistrzynie olimpijskie wygrały trzy kolejne akcje, ale Brazylijki jeszcze raz ruszyły w pogoń. Tyle że Włoszki dogonić się nie dały, w ataku ciężar seta udźwignęła Antropova, i wygrały 25:22.

Brazylia ciągle była jednak w grze. Na początku trzeciej partii prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, a po stronie mistrzyń olimpijskich zdarzały się nieporozumienia, których w poprzednich spotkaniach nie było. Cały czas atutem Włoszek był za to mocny atak, w którym imponowała m.in. Myriam Sylla. Aplauz w hali wywołała Gabi, po wykończonym przez nią kontrataku Brazylia objęła prowadzenie 17:15. Rywalki błyskawicznie jednak wyrównały, a o losach seta znów zdecydowała pełna emocji końcówka. Obie drużyny miały piłki setowe, ostatecznie lepsze okazały się Brazylijki, które wygrały 30:28.

Niesamowita seria się nie kończy. Włoszki w finale, Brazylia w grze o brąz

Włoszki znalazły się pod ścianą. A kiedy w czwartej partii zespół z Ameryki Południowej objął prowadzenie 10:8, trener mistrzyń olimpijskich Julio Velasco od razu poprosił o przerwę. Ze Roberto zrobił to samo, gdy wynik odwrócił się na 15:13 na korzyść Włoch. Tyle że Brazylijki wkrótce straciły dwa kolejne punkty, co pozwoliło mistrzyniom olimpijskim dość pewnie poczuć się na prowadzeniu. Z obu stron trwał festiwal obron i bloków, Włoszki prowadziły już 19:15, ale rywalki dopadły je przy stanie 21:21. Siatkarki z Europy wytrzymały jednak końcówkę i wygrały 25:22.

Tie-breaka rozpoczęły od prowadzenia 3:1, ale Brazylia sprawnie odrobiła straty i był remis 4:4. Mistrzynie olimpijskie zaczęły z Egonu na boisku, bo Velasco wrócił na chwilę do swojej największej gwiazdy. Wkrótce dał jednak znów szansę Antropovej. I efekty były, bo Włoszki wygrywały 9:7. Ale Brazylia miała Gabi, a dzięki niej po kilku akcjach znów minimalne prowadzenie. Włoszki kończyły mecz z Egonu na boisku, bo Velasco zdecydował się na powrotną podwójną zmianę. I to one miały piłkę meczową, którą wykorzystały, wygrywając 15:13.

W finale zagrają z mistrzyniami Europy. Turcja dostała się do meczu o złoto mistrzostw świata po raz pierwszy w historii po zwycięstwie 3:1 z Japonią. Zespół z Azji zagra w niedzielę o brązowy medal.

Z Bangkoku Damian Gołąb

