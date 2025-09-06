Tie-break zdecydował o miejscu w finale MŚ siatkarek. Polka w centrum wydarzeń

To miał być rewanż za finał Ligi Narodów w Łodzi. Wówczas, mimo dramatu kontuzjowanej Alice Degradi, to Włoszki okazały się lepsze i potwierdziły swoją dominację. Do sobotniego półfinału przystąpiły niepokonane od ponad roku, po gładkim zwycięstwie w ćwierćfinale z Polską. Choć Brazylia też wygrała ostatni mecz 3:0, to jednak Francuzki postawiły się im dużo bardziej niż "Biało-Czerwone" Włoszkom.

"Czujemy się mocne przed półfinałem. Najlepiej, jak to tylko możliwe. Jestem bardzo podekscytowana przed tym meczem" - deklarowała jednak przed spotkaniem Julia Bergmann, jedna z gwiazd "Kanarkowych".

Kapitalne widowisko w Bangkoku. Brazylijki nacisnęły, Włoszki odpowiedziały

To właśnie jej zespół mógł liczyć na większe wsparcie trybun w Bangkoku. Tajlandzcy kibice niemal wypełnili halę i od początku było słychać, że to Brazylijkom sprzyjają bardziej. Największy aplauz wywoływały zagrania Gabi Guimaraes, niedoścignionej idolki tutejszych fanów. A Brazylia, jakby niesiona tym dopingiem, rozpoczęła kapitalnie. Po ataku Gabi prowadziła już 11:6. Włoszki nie potrafiły się temu przeciwstawić, błędy popełniała nawet Paola Egonu, którą dość szybko zmieniła Ekaterina Antropova.

W pewnym momencie Brazylia prowadziła już siedmioma punktami. Dopiero wtedy mistrzynie olimpijskie zaczęły odrabiać straty. I to bardzo skutecznie, bo przed końcówką Brazylia prowadziła tylko 23:22. Tyle że w ostatnich akcjach to Włoszki się pogubiły i drużyna z Ameryki Południowej wygrała 25:22.

Na drugiego seta Włoszki wyszły już Antropovą. I tym razem to one uciekły rywalkom na trzy punkty. Poprawiły grę w obronie, były w stanie wyprowadzać kontrataki. Ale podobnie jak Brazylia w pierwszym secie, tak i one straciły przewagę. Rywalki poprawiły zagrywkę, za tym poszły punkty blokiem i remis 12:12. Pod siatką było coraz goręcej, trenerzy obu drużyn starali się wywierać presję na polskiej arbiter Agnieszce Michlic. To mistrzynie olimpijskie wygrały trzy kolejne akcje, ale Brazylijki jeszcze raz ruszyły w pogoń. Tyle że Włoszki dogonić się nie dały, w ataku ciężar seta udźwignęła Antropova, i wygrały 25:22.

Brazylia ciągle była jednak w grze. Na początku trzeciej partii prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, a po stronie mistrzyń olimpijskich zdarzały się nieporozumienia, których w poprzednich spotkaniach nie było. Cały czas atutem Włoszek był za to mocny atak, w którym imponowała m.in. Myriam Sylla. Aplauz w hali wywołała Gabi, po wykończonym przez nią kontrataku Brazylia objęła prowadzenie 17:15. Rywalki błyskawicznie jednak wyrównały, a o losach seta znów zdecydowała pełna emocji końcówka. Obie drużyny miały piłki setowe, ostatecznie lepsze okazały się Brazylijki, które wygrały 30:28.

Niesamowita seria się nie kończy. Włoszki w finale, Brazylia w grze o brąz

Włoszki znalazły się pod ścianą. A kiedy w czwartej partii zespół z Ameryki Południowej objął prowadzenie 10:8, trener mistrzyń olimpijskich Julio Velasco od razu poprosił o przerwę. Ze Roberto zrobił to samo, gdy wynik odwrócił się na 15:13 na korzyść Włoch. Tyle że Brazylijki wkrótce straciły dwa kolejne punkty, co pozwoliło mistrzyniom olimpijskim dość pewnie poczuć się na prowadzeniu. Z obu stron trwał festiwal obron i bloków, Włoszki prowadziły już 19:15, ale rywalki dopadły je przy stanie 21:21. Siatkarki z Europy wytrzymały jednak końcówkę i wygrały 25:22.

Tie-breaka rozpoczęły od prowadzenia 3:1, ale Brazylia sprawnie odrobiła straty i był remis 4:4. Mistrzynie olimpijskie zaczęły z Egonu na boisku, bo Velasco wrócił na chwilę do swojej największej gwiazdy. Wkrótce dał jednak znów szansę Antropovej. I efekty były, bo Włoszki wygrywały 9:7. Ale Brazylia miała Gabi, a dzięki niej po kilku akcjach znów minimalne prowadzenie. Włoszki kończyły mecz z Egonu na boisku, bo Velasco zdecydował się na powrotną podwójną zmianę. I to one miały piłkę meczową, którą wykorzystały, wygrywając 15:13.

W finale zagrają z mistrzyniami Europy. Turcja dostała się do meczu o złoto mistrzostw świata po raz pierwszy w historii po zwycięstwie 3:1 z Japonią. Zespół z Azji zagra w niedzielę o brązowy medal.

Z Bangkoku Damian Gołąb

