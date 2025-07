Na medal mistrzostw świata nasza kobieca kadra czeka znacznie dużej, bo od 1962 roku i brązu drużyny Stanisława Poburki. Poza tym polskie siatkarki sięgnęły w 1956 po pierwszy brąz, a w 1952 po wicemistrzostwo świata, co pozostaje naszym największym sukcesem na tej imprezie. Teraz zawodniczki Stefano Lavariniego stoją przed szansą, by nawiązać do tamtych wyników.

Mistrzostwa świata w siatkówce kobiet 2025 zostaną rozegrane w dniach od 22 sierpnia do 7 września. Gospodarzem turnieju pierwszy raz w historii będzie Tajlandia, a mecze odbędą się w Bangkoku, Phukecie, Chiang Mai, Nakhon i Ratchasimie. Będzie to jubileuszowa, 20. edycja tych rozgrywek.

Można oczekiwać, że Polki do Tajlandii polecą po tak długo wyczekiwany medal. Podstawy do tego dają ich ostatnie wyniki. W dwóch poprzednich latach Biało-Czerwone pod wodzą Stefano Lavariniego zdobyły dwa brązowe krążki Ligi Narodów, zajęły piąte miejsce na ostatnich mistrzostwach świata (najlepsze od 2011 roku - red.), a na igrzyskach olimpijskich w Paryżu dotarły do ćwierćfinału, co jest najlepszym osiągnięciem od brązowego medalu z Meksyku, wywalczonego w 1968 roku.