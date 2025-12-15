Tego Kamil Stoch nie chciał usłyszeć. Jednak wycofanie z kadry? 53 dni przed IO

Polscy skoczkowie sposobią się do kolejnych zawodów Pucharu Świata. W najbliższy weekend rywalizować będą z resztą świata w Engelbergu. Z udziałem Kamila Stocha, który wciąż szuka choćby tylko zwiastunów optymalnej formy.

W Klingenthal niewiele wskazywało na zbliżający się renesans trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Stoch zajmował 20. i 31. lokatę. To i tak lepiej od koszmaru, jaki spotkał go podczas pierwszego konkursu w Wiśle - tam nie przebrnął kwalifikacji.

Kamil Stoch musi odpocząć? Pojawiła się wizja powrotu do treningów. Taki wariant przerabiany był przed IO w Pekinie

- Czy jest w stanie wrócić do czołowej dziesiątki? - pyta w rozmowie z serwisem PolskieRadio24.pl ekspert Eurosportu, Jakub Kot. - Nie wiem. Patrząc na to z boku, pojawia się pytanie, czy taki zawodnik powinien jeździć cały sezon w Pucharze Świata, czy jednak wziąć pod uwagę wycofanie, odpoczynek i regenerację oraz spokojny trening, aby wrócić na konkretne starty.

Podobny scenariusz przerabiano już zimą 2022 roku. Stoch nie znalazł się wówczas w kadrze na Turniej Czterech Skoczni. Celem miało być zbudowanie formy na igrzyska olimpijskie w Pekinie.

W Azji do dramatu nie doszło, ale kolejnego medalu nie udało się zdobyć. 35-letni wówczas skoczek był 6. na małym obiekcie i 4. na dużym. Do kraju wrócił rozczarowany.

Czy warto ryzykować podobny manewr teraz? - Za wcześnie na takie plany - odpowiada Kot. - Jednak wiadomo, że gdyby coś się zaczęło sypać, to lepiej odpuścić i wrócić na Zakopane.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku. To będzie ostatnia impreza czterolecia w karierze Stocha. Po obecnym sezonie definitywnie kończy przygodę ze skokami.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Kamil Stoch AFP

Kamil Stoch Damian Klamka East News