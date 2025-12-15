Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tego Kamil Stoch nie chciał usłyszeć. Jednak wycofanie z kadry? 53 dni przed IO

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Ten sezon miał być dla Kamila Stocha wyjątkowy. I siłą rzeczy taki będzie, bo po jego zakończeniu trzykrotny mistrz olimpijski żegna się z wyczynowym sportem na dobre. Przebieg rywalizacji wyobrażał sobie jednak zupełnie inaczej. Miał celebrować występ na każdym obiekcie, przy okazji budując formę na zbliżające się igrzyska olimpijskie. Tymczasem osiągane wyniki rodzą w nim frustrację, a teraz... pojawia się jeszcze wizja czasowego wycofania weterana z kadry Macieja Maciusiaka.

Polska flaga z napisem Kamil dziękujemy trzymana przez osobę na stadionowych trybunach, widoczne metalowe barierki oraz fragmenty siedzisk i kibiców w tle.
Kamil Stoch przysporzył polskim kibicom wielu powodów do satysfakcji. Ale wciąż nie powiedział jeszcze ostatniego słowaFoto OlimpikAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Polscy skoczkowie sposobią się do kolejnych zawodów Pucharu Świata. W najbliższy weekend rywalizować będą z resztą świata w Engelbergu. Z udziałem Kamila Stocha, który wciąż szuka choćby tylko zwiastunów optymalnej formy.

W Klingenthal niewiele wskazywało na zbliżający się renesans trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Stoch zajmował 20. i 31. lokatę. To i tak lepiej od koszmaru, jaki spotkał go podczas pierwszego konkursu w Wiśle - tam nie przebrnął kwalifikacji.

Kamil Stoch musi odpocząć? Pojawiła się wizja powrotu do treningów. Taki wariant przerabiany był przed IO w Pekinie

- Czy jest w stanie wrócić do czołowej dziesiątki? - pyta w rozmowie z serwisem PolskieRadio24.pl ekspert Eurosportu, Jakub Kot. - Nie wiem. Patrząc na to z boku, pojawia się pytanie, czy taki zawodnik powinien jeździć cały sezon w Pucharze Świata, czy jednak wziąć pod uwagę wycofanie, odpoczynek i regenerację oraz spokojny trening, aby wrócić na konkretne starty.

Podobny scenariusz przerabiano już zimą 2022 roku. Stoch nie znalazł się wówczas w kadrze na Turniej Czterech Skoczni. Celem miało być zbudowanie formy na igrzyska olimpijskie w Pekinie.

Zobacz również:

Prezes PZN Adam Małysz w towarzystwie Sandro Pertile, dyrektora Pucharu Świata
Skoki Narciarskie

Tego nie puścili w TV. Polacy szantażowani. "Dobrze, że nie nagrywa mnie kamera"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    W Azji do dramatu nie doszło, ale kolejnego medalu nie udało się zdobyć. 35-letni wówczas skoczek był 6. na małym obiekcie i 4. na dużym. Do kraju wrócił rozczarowany.

    Czy warto ryzykować podobny manewr teraz? - Za wcześnie na takie plany - odpowiada Kot. - Jednak wiadomo, że gdyby coś się zaczęło sypać, to lepiej odpuścić i wrócić na Zakopane.

    Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo odbędą się w dniach 6-22 lutego 2026 roku. To będzie ostatnia impreza czterolecia w karierze Stocha. Po obecnym sezonie definitywnie kończy przygodę ze skokami.

    Zobacz również:

    Kamil Stoch i jego małżonka Ewa Bilan-Stoch
    Skoki Narciarskie

    A więc jednak. Żona Kamila Stocha długo na to czekała. Nie chcą już zwlekać

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Kamil Stoch
      Kamil StochJURE MAKOVEC/AFP/East NewsEast News
      Kamil Stoch ma na koncie trzy złote medale olimpijskie. Czy w przyszłym roku powalczy o kolejny?
      Kamil StochAFP
      Skoczek narciarski w locie na tle błękitnego nieba, ubrany w kombinezon sportowy z numerem startowym i kaskiem ochronnym, narty uniesione równolegle, w tle rozmyte drzewa i elementy skoczni.
      Kamil StochDamian KlamkaEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja