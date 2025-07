Włoska siatkarka wprost o Stefano Lavarinim. Ta opinia mówi wszystko

Jeśli ktoś ma znaleźć sposób na włoskie siatkarki, to Stefano Lavarini. Trener reprezentacji Polski trenował w poprzednim sezonie w klubie ponad połowę podstawowego składu reprezentacji Włoch, w tym ich największą gwiazdę Paolę Egonu. - Stefano to dobry trener, w hali jest bardzo konkretny. Jaką jest osobą? Jest szalony - uśmiecha się w rozmowie z Interia Sport Anna Danesi, kapitan włoskiej kadry. Mecz Polska - Włochy dziś o godz. 16, transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.