Jego siatkarki sprawiły sensację. Tak mówi o Polsce i drużynie Lavariniego

"Polska to dla mnie wyjątkowy kraj. Gra tutaj przeciwko mojemu krajowi, z tak wyjątkową reprezentacją, to dla mnie bardzo emocjonalne chwile. W trakcie meczu były wzloty i upadki, ogólnie rozegraliśmy jednak dobre spotkanie, pozostając wiernym naszemu stylowi. Wiedzieliśmy, że musimy zagrać właśnie w ten sposób i zrobiliśmy to bardzo dobrze. Półfinał na pewno nie będzie dla nas łatwy, ale skupiamy się na tym, by poprawiać naszą grę" - podkreśla trener Japonek w rozmowie z Interia Sport.