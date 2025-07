To był jeden z niezapomnianych wieczorów polskiej siatkówki. W ćwierćfinale Ligi Narodów z Chinkami, przy niemal dziesięciu tysiącach kibiców w łódzkiej Atlas Arenie, polskie siatkarki były już o krok od odpadnięcia z turnieju. Chinki prowadziły w czwartym secie i zbliżało się rozstrzygnięcie, które stawiało pod znakiem zapytania nie tylko formę polskiej drużyny, ale i powodzenie całego turnieju .

"Czasami trzeba pokazać, że się nie boisz, i być pewnym siebie. Trener patrzy na wszystkie elementy, nie tylko siatkarskie, ale też mentalne. Budzę się z uśmiechem, staram się być pozytywną osobą i myślę, że to też mogło zaprocentować . Włoszki? Nie pokazałyśmy wszystkich swoich umiejętności. Jak jesteśmy pewne i zagramy swoje, będziemy grały zgodnie z planem, jesteśmy w stanie z nimi wygrać" - przekonuje Damaske.

"Polska to fizyczny zespół z bardzo dobrym blokiem i skrzydłowymi, które znamy całkiem dobrze, bo niektóre grają w Serie A. To będzie interesujące spotkanie. Nasza seria? Naprawdę za bardzo o tym nie myślimy. Nie oglądamy się za siebie, a skupiamy na kolejnych spotkaniach. To piękne w siatkówce, że wszystko może zmienić się w jednym meczu" - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Ekaterina Antropova, atakująca włoskiej kadry.