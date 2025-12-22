Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie poprzedni sezon zwieńczyli wywalczeniem drugiego miejsca w Lidze Mistrzów, dzięki czemu mogli wystąpić w Klubowych Mistrzostwach Świata. Polski klub z tej możliwości skorzystał, a PlusLiga po raz pierwszy od 2018 roku miała swojego przedstawiciela na tym turnieju. Podopieczni Michała Winiarskiego polecieli do brazylijskiego Belem jako jedni z faworytów do złota i już od początku potwierdzali wysoką dyspozycję, bo w fazie grupowej wygrali wszystkie trzy mecze.

Warta w półfinale trafiła na japońską Osakę Bluteon i musiała uznać wyższość rywali, którzy tego dnia byli wyraźnie lepsi. "Jurajscy Rycerze" bolesną porażkę powetowali sobie w spotkaniu o trzecie miejsce, pokonując w trzech setach brazylijski Volei Renata. Po triumf w całym turnieju sięgnęli zawodnicy Sir Sicoma Monini Perugia, którzy pewnie ograli pogromców polskiej drużyny.

Po zakończeniu rozgrywek na oficjalnej stronie klubu z Zawiercia ukazała się rozmowa z Michałem Winiarskim, który podsumował turniej w wykonaniu swoich podopiecznych. Szkoleniowiec nie krył trudnej prawdy dotyczącej przygotowań drużyny.

"Przygotowanie do tego turnieju przez ostatnie dwa miesiące było praktycznie nijakie. Musieliśmy grać i trenować. Jestem pełen podziwu dla tej grupy, która wytrwała do końca. Nie było nawet jednego tygodnia, w którym mogliśmy trenować przez trzy dni z rzędu. Dlatego finalnie ten medal jest ukoronowaniem tego trudnego okresu dla nas" - wyznał.

Michał Winiarski: Widać było po nas sportową złość

To jednak nie wszystko. Były siatkarz bez ogródek przyznał też, jak jego zespół czuł się po porażce z Osaką Blueton, która przekreśliła marzenie o złocie KMŚ.

Myślę, że wszyscy mieliśmy dużego kaca sportowego po półfinale. Chcieliśmy zagrać zdecydowanie lepsze spotkanie. Wiedzieliśmy już przed turniejem, że zespół z Japonii z gwiazdami światowego formatu jest bardzo dobry. Widzieliśmy, jak grali z drużyną z Perugii. Nie zaprezentowaliśmy swojego poziomu sportowego, przez co było po nas widać sportową złość

Winiarski nie krył też, że Warta celowała w lepszy wynik, niż brązowy medal rozgrywanego w Belem turnieju. Mimo to docenia zakończenie KMŚ na trzecim miejscu. "W sytuacji, w której jesteśmy, ten brąz jest sukcesem dla nas, dla polskiej siatkówki, miasta i klubu. Tego nikt nam nie zabierze" - skwitował.

Teraz przed "Jurajskimi Rycerzami" kolejne wyzwania w PlusLidze. Warta do gry wróci 3 stycznia, kiedy to zmierzy się z PGE Projektem Warszawa.

