Są pierwsze półfinalistki Ligi Narodów. Na ten wynik czekały Polki

Zdecydowanymi faworytkami ćwierćfinału Ligi Narodów siatkarek były Włoszki. Mistrzynie olimpijskie z Paryża, które przed rokiem wygrały też tę komercyjną imprezę, były niepokonane w meczach o stawkę od 1 czerwca 2024 roku. W sumie zanotowały 26 zwycięstw z rzędu. To prawdziwa maszyna do wygrywania, jaką stworzył argentyński szarlatan trenerski Julio Velasco.

Amerykanki to też znakomita drużyna. Przecież przed rokiem grały z Włoszkami w finale igrzysk w Paryżu. Ekipa USA przeszła jednak metamorfozę. Przede wszystkim drużyny nie prowadzi już Karch Kiraly. Jego miejsce zajął Erik Sullivan.

Ćwierćfinał w Łodzi, jak finał olimpijski

Amerykanki do fazy finałowej Ligi Narodów awansowały z ósmego miejsca. W fazie zasadniczej wygrały siedem meczów i doznały pięć porażek. Włoszki były jedyną ekipą - zarówno w męskich, jak i żeńskich rozgrywkach - która zanotowała komplet zwycięstw.

Początek spotkania w łódzkiej Atlas Arenie należał do Amerykanek. Włoszki zostały nieco zaskoczone przez ekipę USA. W pewnym momencie ta prowadziła już 10:7. Velasco nie próżnował jednak na czasie. Jego uwagi trafiały do siatkarek z Italii i te dość szybko wyszły na prowadzenie 11:10. Tego nie oddały już do końca pierwszej partii, choć zryw Amerykanek w jej końcówce mógł imponować. Ze stanu 23:19 dla Włoszek doprowadziły one do stanu 24:22. Piłka setowa padła jednak łupem mistrzyń olimpijskich. Siatkarki Italii miały przede wszystkim Paolę Egonu, która w pierwszym secie zdobyła osiem punktów.

W drugim secie Włoszki zyskały dużo większą przewagę w ataku, ale też na zagrywce. Do tego bardzo dobrze broniły. Amerykanki za to nadrabiały grą blokiem. Choć set przez dużą część był bardzo wyrównany, to jednak końcówka należała do mistrzyń olimpijskich.

W trzecim secie Amerykanki złapały wiatr w żagle, ale to też była zasługa wielu błędów popełnianych przez Włoszki. Zawodniczki Italii poprawiły grę blokiem, ale za to siatkarki USA zaczęły lepiej zagrywać, co przełożyło się na problemy mistrzyń olimpijskich w przyjęciu.

W efekcie Amerykanki kontrolowały przebieg zdarzeń na boisku. Utrzymywały one bezpieczną kilkupunktową przewagę, choć w kobiecej siatkówce nie jest to wcale takie oczywiste, bo panie potrafią seriami zdobywać punkty. I tak rzeczywiście było.

Kiedy set wymykał się Włoszkom, trener Velasco wziął przerwę przy stanie 15:19 i od razu udało się podgonić wynik. Amerykanki wciąż jednak utrzymywały dwupunktowy dystans. W samej końcówce ekipa USA podała jednak rękę Włoszkom, które doprowadziły do remisu 22:22. Ostatecznie set rozgrywany był na przewagi. Lepiej próbę nerwów wytrzymały Włoszki. Italia, jak w olimpijskim finale w Paryżu, pokonała USA 3:0.

Włochy: Alessia Oro, Alice Carlotta Degradi, Anna Danesi, Myriam Fatime Sylla, Paola Ogechi Egonu, Sara Luisa Fahr, Monica de Gennaro (libero) oraz Carlotta Cambi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova.

USA: Jordyn Pouter, Avery Skinner, Madisen Skinner, Amber Igiede, Dana Rettke, Sarah Franklin, Alexis Rodriguez (libero) oraz Logan Eggelston.

Sędziowały: Stanislava Simić (Serbia) i Marie-Catherine Boulanger).

Przebieg meczu:

I set: 3:5, 7:10, 15:13, 20:16, 25:22.

II set: 3:5, 10:8, 15:13, 20:19, 25:21.

III set: 4:5, 8:10, 12:15, 18:20, 24:25, 28:26.

Włoszki czekają na Polki lub Chinki

W drugim sodowym (23 lipca) ćwierćfinale Polska zagra z Chinkami. Na jedną z tych drużyn czekają już Włoszki, które właśnie zanotowały 27. zwycięstwo z rzędu w meczach o stawkę.

Półfinały zostały zaplanowane na sobotę 26 lipca.

Z Łodzi - Tomasz Kalemba, Interia Sport

